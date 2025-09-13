マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

「静かな退職」「ぶら下がり社員」とは無縁、「ポジティブ定着を実現する企業」ランキング・トップ10の半数を占めた業種は?

SEP. 13, 2025 17:30
Text : フォルサ
Share
Contents

OpenWork(オープンワーク)の「働きがい研究所」は8月、「在籍5年以上の社員が選ぶ『ポジティブ定着を実現する企業ランキング』」を発表した。

  • 在籍5年以上の社員が選ぶ「ポジティブ定着を実現する企業ランキング」

    在籍5年以上の社員が選ぶ「ポジティブ定着を実現する企業ランキング」

同ランキングは、OpenWorkに投稿された5年以上勤続した社員の会社評価レポートを対象に、「人材の長期育成」と「社員の士気」の合計スコア(10点満点)を分析し、順位付けしたもの。

1位は、「マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社」、2位はマーケティング・PR支援を行う「トレンダーズ」、3位は「三井不動産」がランクインした。

上位10社の半数をコンサルティング企業が占め、官公庁からは特許庁が唯一ランクインしている。社員の質が売上や成果に大きく影響するからこそ人材育成に注力している様子が見られ、社員の意欲に応える伴走姿勢や、希望する部署に挑戦できる社内公募制度など、多様なキャリアパスを提供する制度が評価されている。

結婚、子どもの誕生、介護などライフステージの変化に合わせて働き方を柔軟に調整できる環境づくりも、社員が安心して働き続けるために欠かせない要素となっている。ランクイン企業のクチコミでは、女性だけでなく男性の育休や介護休暇の充実もクチコミで高く評価されている。

TOP3には大手企業がランクインしたが、従業員数が200名ほどの企業も複数ランクインしている。同社によると、社員の定着施策は、必ずしも大規模な制度設計や潤沢な予算から始める必要はなく、社員の声を丁寧に受け止め、地道に制度や環境を育てる姿勢が重要とのこと。「幹部が社員それぞれの強みが最大限活かせる場所を真剣に考えてくれる」といったクチコミも寄せられている。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      日本では悪印象なのに、実は「週三回で心臓病のリスクを約37％低下させる」とある習慣
      ( Life )
      SEP. 11, 2025

    • 2

      Large
      狭くなる住宅……でも使い勝手を損なわないシステムキッチン - パナソニックの新「compact-3 plan」
      ( Life )
      SEP. 09, 2025

    • 3

      Large
      東京の静かな水路と閘門を歩く - 荒川ロックゲートから扇橋閘門へ
      ( Life )
      SEP. 10, 2025

    • 4

      Large
      全国で東京駅グランスタのみ! 夕方には売り切れてしまう、「サンドパンケーキ」
      ( Life )
      SEP. 12, 2025

    • 5

      Large
      天然木のシステムキッチンはくつろぎの空間。クリナップの主力ライン「STEDIA」がラインナップを強化
      ( Life )
      SEP. 07, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking