「静かな退職」「ぶら下がり社員」とは無縁、「ポジティブ定着を実現する企業」ランキング・トップ10の半数を占めた業種は?

OpenWork(オープンワーク)の「働きがい研究所」は8月、「在籍5年以上の社員が選ぶ『ポジティブ定着を実現する企業ランキング』」を発表した。

同ランキングは、OpenWorkに投稿された5年以上勤続した社員の会社評価レポートを対象に、「人材の長期育成」と「社員の士気」の合計スコア(10点満点)を分析し、順位付けしたもの。

1位は、「マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社」、2位はマーケティング・PR支援を行う「トレンダーズ」、3位は「三井不動産」がランクインした。

上位10社の半数をコンサルティング企業が占め、官公庁からは特許庁が唯一ランクインしている。社員の質が売上や成果に大きく影響するからこそ人材育成に注力している様子が見られ、社員の意欲に応える伴走姿勢や、希望する部署に挑戦できる社内公募制度など、多様なキャリアパスを提供する制度が評価されている。

結婚、子どもの誕生、介護などライフステージの変化に合わせて働き方を柔軟に調整できる環境づくりも、社員が安心して働き続けるために欠かせない要素となっている。ランクイン企業のクチコミでは、女性だけでなく男性の育休や介護休暇の充実もクチコミで高く評価されている。

TOP3には大手企業がランクインしたが、従業員数が200名ほどの企業も複数ランクインしている。同社によると、社員の定着施策は、必ずしも大規模な制度設計や潤沢な予算から始める必要はなく、社員の声を丁寧に受け止め、地道に制度や環境を育てる姿勢が重要とのこと。「幹部が社員それぞれの強みが最大限活かせる場所を真剣に考えてくれる」といったクチコミも寄せられている。