夏の終わりに心身の不調をきたす「秋バテ」の人に不足している栄養素

SEP. 13, 2025 07:00
Text : フォルサ
大正製薬は9月11日、「秋バテ」に関する調査結果を発表した。同調査はが2025年8月、全国の20代以上の男女1,000人を対象に、インターネットで実施した。

夏の終わりに向けて、倦怠感ややる気の低下、胃腸の不調、睡眠の不良といった秋バテの症状を感じることがあるか尋ねたところ、59.1%が「毎年のように感じる」「何年かに一度は感じる」「秋バテらしい症状を感じた」と答えた。

具体的な症状としては、「疲れが抜けない、だるさや身体の重さが続く」(356人)が最も多く、「やる気が出ない」(240人)、「肩こりや頭痛がひどくなる」(170人)、「集中力が続かない、ボーッとする」(167人)、「寝つきが悪い、眠りが浅い」(155人)と続いた。

済生会横浜市東部病院 患者支援センター長の医師・谷口英喜先生によると、朝晩の気温差や気圧の変化が大きくなる秋は、夏の疲れが残った体に影響し、自律神経が乱れやすくなるという。これにより、倦怠感や食欲不振、睡眠の質の低下、精神的な落ち込みといった"秋バテ"の症状が起こりやすくなるとのこと。

また、秋は「食欲の秋」とも言われているが、夏の疲れが残る秋口は実は消化機能が低下しやすく、食欲不振や栄養吸収の効率低下にもつながるという。「その結果、ビタミンやミネラル、たんぱく質が不足し、エネルギー代謝がうまく回らなくなることで、さらに「疲れが取れない」状態が続いてしまいます」(谷口先生)

谷口先生は、秋バテ対策として、食事や生活習慣の見直しを挙げている。特に摂取したい栄養成分は、イカやタコに含まれる「タウリン」、レバーや赤身の肉に含まれる「鉄分(ヘム鉄)」、青魚に豊富な「オメガ3脂肪酸」などであるという。

生活習慣では、38～40度のぬるめのお湯に浸かる入浴が、自律神経の切り替えをスムーズにし、睡眠の質を高める効果があるとのこと。1日10分程度のウォーキングやストレッチといった軽い運動は血流を改善し、疲れの解消に繋がるという。起床後すぐに太陽光を浴びて、体内リズムを整えることもすすめている。

秋バテを助長することとしては、冷房による冷え、長時間のスマホ・PC使用による脳の「情報疲労」を挙げている。腹巻きなどで体を冷やさない工夫や、1日30分でもスマホ・PCの画面を意識的に見ない時間をつくることことも大切とのこと。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      日本では悪印象なのに、実は「週三回で心臓病のリスクを約37％低下させる」とある習慣
      ( Life )
      SEP. 11, 2025

    • 2

      Large
      お金持ちがあえてユニクロを選ぶ4つの理由
      ( Life )
      SEP. 04, 2025

    • 3

      Large
      狭くなる住宅……でも使い勝手を損なわないシステムキッチン - パナソニックの新「compact-3 plan」
      ( Life )
      SEP. 09, 2025

    • 4

      Large
      東京の静かな水路と閘門を歩く - 荒川ロックゲートから扇橋閘門へ
      ( Life )
      SEP. 10, 2025

    • 5

      Large
      天然木のシステムキッチンはくつろぎの空間。クリナップの主力ライン「STEDIA」がラインナップを強化
      ( Life )
      SEP. 07, 2025
