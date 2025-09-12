ラグジュアリーテキーラ「ドン・フリオ 1942」から50mlのミニサイズが登場

ディアジオ ジャパンは9月16日、ラグジュアリーテキーラ「ドン・フリオ 1942」より、新サイズとなる「ドン・フリオ 1942 ミニ」(50ml)を発売する。

発売を記念し、同日には東京・渋谷の「CÉ LA VI TOKYO」にて、ドン・フリオの世界観を体感することのできるセレブレーションイベントを実施。同イベントでは、日本人唯一となるオリジナルデザインボトル(非売品)をコラボ制作した事でもブランドとの関わりが深いRapper：IOによる一夜限りのスペシャルパフォーマンス、縁のあるDJ陣によるDJ PLAYも予定している。

「ドン・フリオ 1942」はテキーラ界のレジェンドであるドン・フリオ・ゴンザレスの、テキーラ生産開始60周年を記念してつくられたアネホテキーラ。

約5～7年かけて育てられたブルーアガベを70時間以上かけて蒸し、2～2.5年熟成させたリキッドは、バーボン樽由来のバニラやキャラメルの香りに、チョコレート・ナッツ・コーヒーのニュアンスが調和した、豊かで複雑な味わいを生み出す。

「ドン・フリオ 1942 ミニ」(50ml)は、ドン・フリオの中でもラグジュアリーラインである「ドン・フリオ 1942」をより多くの人に体験してもらいたいという思いから、トライアル用途にも適した商品として、発売する。

価格は税別2,250円。アルコール度数は40%。

発売記念イベントの詳細は下記の通り。

【イベント詳細】

■開催日時：2025年9月16日(火)

■開催場所：CÉ LA VI TOKYO | 17階 SKY MUSIC TERRACE（東京都渋谷区道玄坂1-2-3 東急プラザ渋谷 17階・18階）

※雨天時は17階 CÉ LA VI CLUB LOUGE店内での開催となります。

■LIVE：IO

■DJ：MASATO, Minnesotah, HUGH THE KID and more

