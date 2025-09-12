マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

シチズン アテッサ 2025年秋冬の新作、人気モデルがサファイアベゼルで一層エレガントに

SEP. 12, 2025 07:00
Text : 林利明
Share
Contents
Tags

シチズン時計の「シチズン アテッサ」は、ビジネスパーソンからの人気が高いウオッチブランドだ。チタン素材を用いた軽さ、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ、標準電波やGPS衛星電波を受信して正確な時刻に合わせられる――といった点がうけている。

そのアテッサから、2025年秋冬の新作が発表された。ラインナップの中でも特に人気だという「アテッサ ACT Line AT8185-62E」をベースモデルとして、サファイアベゼルを採用するなどアップデートを図った。2種類のレギュラーモデル、1種類の限定モデルを10月2日に発売する。いずれも光発電エコ・ドライブ仕様だ。

  • AT8294-59E

    AT8294-59E

  • AT8295-56E

    AT8295-56E

  • AT8314-53L

    AT8314-53L

レギュラーモデルはカラーリングが異なり、全体をブラックでまとめた「AT8294-59E」が22万円、ブラックダイヤルにシルバーのケースとバンドを合わせた「AT8295-56E」が19万8,000円だ。

ギア感のある高機能なモデルながら、チタン素材のケースとバンドによって重さが95gという軽快な着用感がポイント。スーツにもカジュアルにも合わせやすい。ケースとバンドには、独自の表面硬化技術「デュラテクト」を施して強度を高めている。

サファイアベゼルには、ワールドタイム機能の都市名をシルバー蒸着しており、見た目にもきれい。文字板のサブダイヤルは、12時位置がクロノグラフ分針、6時位置がクロノグラフ 1/20秒針、9時位置が24時間計だ。12時位置と6時位置のサブダイヤルは、針が指し示すことによって、曜日、電波受信状況、サマータイム、充電量などを把握できるようになっている。

  • ケース／バンド素材：チタン
  • ケースサイズ：径42.5mm×厚さ10.7mm（設計値）
  • 風防：サファイアガラス（無反射コーティング）
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：クォーツ式「キャリバー H800」
  • おもな機能：標準電波に対応した電波時計（日中米欧）、ワールドタイム（26時差、サマータイム対応）、クロノグラフ、パーペチュアルカレンダー

構造色文字板が美しい限定モデル

  • 限定モデル「AT8314-53L」

    限定モデル「AT8314-53L」

一方の限定モデル「AT8314-53L」は、世界限定1,800本、価格は25万3,000円だ。構造色文字板を採用し、文字板からベゼルをサファイアガラスが覆うという贅沢な仕様。これにより、ベゼル部分にも構造色を使えるようになった。

構造色文字板とは、光の反射によって発色（構造色）を実現する技術だ。色素を使わないインク層に微細な構造を形成することによって、光の反射で発色をコントロール。光の加減や角度によって、ダイヤルの表情が変わる。

基本的な仕様はレギュラーモデルと同等だが、ケースサイズが径43.5mm×厚さ13mm（設計値）、重さが101g、風防が無反射コーティングのカットサファイアガラスとなる。

ギャラリー

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      「コストコでロレックスを販売」は本当か、その狙いを考察
      ( Watch )
      SEP. 05, 2025

    • 2

      Large
      ルイ・ヴィトンもあるよ! スマートウォッチ全盛の今、個性的なモデルを選ぶなら?
      ( Watch )
      SEP. 05, 2025

    • 3

      Large
      銀座・和光からグランドセイコー和光限定モデル - ペールグレーとゴールドを組み合わせたダイヤルは上品で華やか
      ( Watch )
      SEP. 10, 2025

    • 4

      Large
      【実機写真】オリエント 2025秋冬新作 - 75周年記念モデルは新シリーズ「オリエントストレット」
      ( Watch )
      SEP. 10, 2025

    • 5

      Large
      セイコー アストロンらしい！ 近未来的なデザインで先進性を表現した3種類の限定モデル
      ( Watch )
      SEP. 10, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking