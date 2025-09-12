シチズン アテッサ 2025年秋冬の新作、人気モデルがサファイアベゼルで一層エレガントに

シチズン時計の「シチズン アテッサ」は、ビジネスパーソンからの人気が高いウオッチブランドだ。チタン素材を用いた軽さ、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ、標準電波やGPS衛星電波を受信して正確な時刻に合わせられる――といった点がうけている。

そのアテッサから、2025年秋冬の新作が発表された。ラインナップの中でも特に人気だという「アテッサ ACT Line AT8185-62E」をベースモデルとして、サファイアベゼルを採用するなどアップデートを図った。2種類のレギュラーモデル、1種類の限定モデルを10月2日に発売する。いずれも光発電エコ・ドライブ仕様だ。

レギュラーモデルはカラーリングが異なり、全体をブラックでまとめた「AT8294-59E」が22万円、ブラックダイヤルにシルバーのケースとバンドを合わせた「AT8295-56E」が19万8,000円だ。

ギア感のある高機能なモデルながら、チタン素材のケースとバンドによって重さが95gという軽快な着用感がポイント。スーツにもカジュアルにも合わせやすい。ケースとバンドには、独自の表面硬化技術「デュラテクト」を施して強度を高めている。

サファイアベゼルには、ワールドタイム機能の都市名をシルバー蒸着しており、見た目にもきれい。文字板のサブダイヤルは、12時位置がクロノグラフ分針、6時位置がクロノグラフ 1/20秒針、9時位置が24時間計だ。12時位置と6時位置のサブダイヤルは、針が指し示すことによって、曜日、電波受信状況、サマータイム、充電量などを把握できるようになっている。

ケース／バンド素材：チタン

ケースサイズ：径42.5mm×厚さ10.7mm（設計値）

風防：サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クォーツ式「キャリバー H800」

おもな機能：標準電波に対応した電波時計（日中米欧）、ワールドタイム（26時差、サマータイム対応）、クロノグラフ、パーペチュアルカレンダー

構造色文字板が美しい限定モデル

一方の限定モデル「AT8314-53L」は、世界限定1,800本、価格は25万3,000円だ。構造色文字板を採用し、文字板からベゼルをサファイアガラスが覆うという贅沢な仕様。これにより、ベゼル部分にも構造色を使えるようになった。

構造色文字板とは、光の反射によって発色（構造色）を実現する技術だ。色素を使わないインク層に微細な構造を形成することによって、光の反射で発色をコントロール。光の加減や角度によって、ダイヤルの表情が変わる。

基本的な仕様はレギュラーモデルと同等だが、ケースサイズが径43.5mm×厚さ13mm（設計値）、重さが101g、風防が無反射コーティングのカットサファイアガラスとなる。

