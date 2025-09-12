地方都市の実家を相続したので、「将来売ろう」と残したら固定資産税が6倍に! 専門家が指摘した“絶対やってはいけないこと”

親からの相続で「実家」や「土地」を受け継ぐケースは多く見られます。しかし、その不動産が都市部にあるのか、あるいは地方にあるのかによって、相続後の扱いやすさは大きく異なります。

「せっかくだから残しておこう」「将来売ればいい」と考えても、いざ相続してみると「売れない」「管理が負担」といった現実に直面することも少なくありません。

都市部の不動産：売却は容易だが競争も激しい

都市部、特に東京や大阪、名古屋といった大都市圏では、不動産需要が高いため買い手が見つかりやすく、相場も比較的安定しています。相続した不動産を売却すれば、まとまった現金に変えやすく、相続税納付にも活用できます。

一方で、注意すべきは築年数が古い住宅や狭小地などでは、思ったよりも評価がつかない場合があることです。都市部では新築志向も強いため、古い家屋は解体して更地にしてから売却するケースが多く、その費用を相続人が負担しなければならない点も課題です。

地方の不動産：“売れないリスク”と“維持費の重さ”

地方に所在する不動産は、都市部に比べて需要が低く、特に人口減少エリアでは「買い手がつかない」という深刻な状況に直面します。相場価格も下落傾向にあり、売却を試みても思うような価格で売れず、場合によっては売却自体が成立しないこともあります。

さらに、管理負担も無視できません。遠方に住む相続人が空き家を放置すると、庭木の越境や建物の劣化により近隣から苦情が寄せられることがあります。固定資産税や修繕費、除草・清掃費など維持コストもかかり、結果的に「資産」どころか「負動産」になってしまうケースも増えています。

具体的な事例

【失敗例】

ある地方都市で実家を相続したAさんは、しばらく空き家のまま放置していました。とこ ろが数年後、屋根瓦が崩落し隣家の車を傷つけてしまい、修繕費と賠償金を負担する羽目に。さらに自治体から「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇措置が外れることに。結果として「売ることもできず、維持費だけが増える負担」となってしまいました。

【成功例】

一方、都内で親の持ち家を相続したBさんは、早期に不動産会社へ相談。古家付きの土地を「更地渡し」にすることでスムーズに買い手が見つかり、相続税の納付資金を確保できました。解体費用は売却代金で十分まかなえ、結果的に手元に現金を残せた好事例といえます。

空き家対策特別措置法によって想定される二重のリスク

2014年に制定された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、管理不全な空き家を放置する所有者に対し、自治体が是正を求めたり、最終的には行政代執行による解体を行うことを可能にしました。特に「特定空家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(最大1/6軽減)が適用除外となり、税負担が大幅に増えるリスクがあります。

国土交通省 空き家対策特設サイト「空き家の問題とは? 法改正について」「空き家法とは」より作成」

つまり、相続後に不動産を放置すると「維持費が増える」「税制上も不利になる」という二重のリスクを抱えることになるのです。

相続後に検討すべき3つの選択肢

1.売却する

都市部では有効な選択肢。地方でも立地や条件によっては売却可能なので、まず不動産会社に査定を依頼しましょう。

2.賃貸に出す

需要が見込めるエリアなら、貸すことで収益化できます。ただし賃貸経営には管理や修繕の責任が伴うため、専門業者への依頼が必要となるでしょう。

3.寄附や利活用を検討する

売却も賃貸も難しい場合、自治体への寄附や、駐車場・太陽光発電用地など他用途への転用も選択肢になります。ただし寄附は自治体が受け入れないケースもあるため、事前確認が欠かせません。

専門家が指摘する「空き家を相続する際の注意点」

相続前から準備を

親が健在なうちに、相続予定の不動産が都市か地方かを踏まえて活用処分方針を話し合うことが望ましいです。

管理責任を放置しない

特に空き家は放置すると「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇が外れる可能性があります。管理を疎かにせず早期対応が重要です。

複数の出口戦略を検討

売却・賃貸・転用のいずれも「不動産会社」「司法書士」「税理士」など専門家に相談し、リスクとコストを踏まえた選択を行いましょう。