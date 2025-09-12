マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
「マンション価格が高いほど、私立中学に進学」中国人富裕層も注目の文京区で起きていること

SEP. 12, 2025 08:00
都内のマンション価格が軒並み高騰し、購入検討者の多くが住むだけでなく、「資産形成」という目的を持ちながら物件を探しています。

どうやったら資産価値を高めながら、居住満足度の高い物件を見つけられるのでしょうか? 著書『住む資産形成』(KADOKAWA)にて「令和のマンション購入術10箇条」を唱える稲垣慶州氏から、資産価値重視で後悔しないマンションの選び方を学びます。

今回は｢教育重視ならやはり文京区?｣です。

教育重視ならやはり文京区?

マンションを決める際、保育園や小学校に通いやすいかどうか、環境はどうかを気にかける方は多いです。

小学校や中学校などの学区の問題もあります。

都内でいえば、教育環境や学区などから見た人気エリアといえば文京区です。

文京区のなかでも人気の公立小学校をまとめた｢3S1K｣という通称はよく知られているかと思います。

誠之小学校、昭和小学校、千駄木小学校、窪町小学校です。

このなかでもとくに人気なのが誠之小学校です。

教育水準が高いことで知られているため、教育熱心な家庭は、これらの小学校に子どもを入学させる目的で引っ越しを検討します。

最近は同じ目的で移住してくる中国人の方も増えています。

文京区には比較的、大規模マンションが多いですが、販売されている戸数に対して希望者のほうが多い需要過多の状況になっています。

とくに人気の高いマンションは2021年竣工のパークコート文京小石川ザタワーです。大規模物件で、春日駅(都営三田線と都営大江戸線乗り入れ)の改札を出るとすぐに地下エントランスがある便利さです。坪単価は1000万円程度になっていますが、なかなか物件が出てきません。このマンションの学区は礫川小学校となります。150年以上の歴史がある小学校で、中学受験率は非常に高いようです。

文京区のほかでは、千代田区の番町小学校や麹町小学校も｢伝統あるエリート小学校｣として人気です。

千代田区はさらにマンション価格が高いエリアです。

マンション価格と教育費の関係

最近、発表されたおもしろいデータで｢都内のマンション価格上位区は私立中学進学率も上位になりやすい｣というものがありました(｢デイリー新潮｣編集部が東京都教育委員会の発表とLIFULLの発表をまとめたものです)。

  • 私立中学進学率1位は文京区の48.21%で、マンション価格は23区中6位
  • 私立中学進学率2位は港区の44.85%で、マンション価格は23区中1位
  • 私立中学進学率3位は中央区の42.37%で、マンション価格は23区中5位
  • 私立中学進学率4位は渋谷区の40.94%で、マンション価格は23区中9位
  • 私立中学進学率5位は千代田区の40.70%で、マンション価格は23区中2位

住居にお金をかけている人(所得が高い人)は教育にもお金をかける場合が多い、ということで、相関性はあると思います。

インターナショナルスクールの送迎バスが来るエリアに絞ってマンションを探す方も増えてきました。最初から目当てのインターナショナルスクールを決めている方も少なくありません。

同じエリアのマンションでも、あるマンションにはバスが来るのに、別のマンションには来ないというケースもあります。

基本的には大規模マンションでなければ迎えは来ないので、バスが来るかを調べてマンションを探す方もいます。

港区ではとくに子どもをインターナショナルスクールに入れる家庭が増えています。

港区のマンションはもともと購入のハードルも高くなっていますが、インターナショナルスクールの送迎バスが来るマンションの人気はますます高まるかもしれません。

『住む資産形成』(稲垣 慶州(ヨシクニ)著/角川書店 刊)

価値が上がるマンションに住めば、人生設計の選択肢が広がる

高い買い物をするなら、リセールバリューが高いマンションを。人が増える街／減る街、人気が出る間取り、ブランドマンション……物件価格値上がりのロジックを知れば、将来もっと高く売れる家が見えてくる。

Amazon購入ページはこちら

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

