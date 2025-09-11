マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

ホンダが自前でEV充電ネットワークを整備! 2030年までに数千口、狙いは?

SEP. 11, 2025 18:35
Text : 藤田真吾
Share
Contents
目次を開く
Tags

ホンダが電気自動車(EV)の充電ネットワークサービス「Honda Charge」(ホンダチャージ)を整備する。軽乗用EV「N-ONE e:」の発売に合わせ、9月12日からサービスの提供を開始する予定だ。ホンダが自前でEV充電網を整備する狙いとは?

  • ホンダ「N-ONE e:」

    ホンダが自前でEV充電ネットワークを整備へ

プラグアンドチャージシステムで手間なく充電

ホンダは新型軽乗用EV「N-ONE e:」の発売に合わせて、ホンダチャージの提供を開始する。

  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」

    ホンダが9月12日に発売する軽EV「N-ONE e:」。販売目標台数は非公表だが、ホンダユーザーを中心に多くの受注が入っているそうだ

ホンダチャージはEVと充電器の自動認証を行う「プラグアンドチャージシステム」を採用している。車両に充電プラグを差し込むだけで、自動で認証・充電・決済が行われるシステムだ。「CHAdeMO」(日本独特の急速充電の規格)に準拠したものとしては日本初導入となる。専用のスマートフォンアプリで充電器の検索・予約から充電状態の管理、決済まで実行可能とのことなので、EVの充電にまつわる手間や操作が劇的に減りそうだ。

  • ホンダ「N-ONE e:」

    CHAdeMO規格に準拠した日本初のプラグアンドチャージシステムはホンダとプラゴが共同開発したもの。プラグアンドチャージの認証にはプラゴが提供するサービス「＆ GO」を導入している

  • ホンダ「N-ONE e:」

    プラグアンドチャージシステム採用のホンダチャージ対応充電器は、EVに充電プラグを差し込むと自動でユーザーを認証し、充電を開始する。従来の認証用カードやスマートフォンによるユーザー認証、充電開始のボタン操作は不要だ

充電インフラの整備については、ホンダチャージに対応した充電器を全国の「Honda Cars」(ホンダの販売店)や商業施設などを中心に設置していく。規模は2030年までに数千口を目指す。ホンダチャージ対応充電器は現時点で、全国のHonda Carsの52店舗に設置済み。対応車種は今のところ「N-ONE e:」のみとなっている。ホンダチャージのアプリを使えば、プラゴが設置している732基の充電器(急速103基、普通629基)でも充電が可能だ。

ホンダチャージ対応の充電器の設置については、基本的にホンダが費用を負担して進めていく。ホンダ以外のEVでも、プラグアンドチャージに対応したクルマであれば、充電器を使うことは可能だという。料金は従量課金制で、ホンダ以外のEVであっても金額に差はないとのことだ。充電器の出力は主に50kWで、90kWのタイプもあるそうだ。

  • ホンダ「N-ONE e:」

    太っ腹! ホンダチャージは他社製EVでも利用可能。ただし、利用する側のEVに「プラグアンドチャージシステム」に対応するための「プロトコル」が備わっていることが必要だそうだ

ホンダとしては、商業施設などに充電器を整備し、ユーザーにストレスなくEVが充電できる環境を整えることで、EVが日常に溶け込んでいくような将来像を思い描いているようだ。

EVは自宅で普通充電をしながら運用するのがベストなクルマだと思うのだが、集合住宅に住んでいる人など、どうしても自宅に充電環境を整備できないという人がけっこういる。ホンダチャージが日本の津々浦々に行き渡り、多くの人が自宅の近くでEVを充電できる環境が整えば、自宅で充電ができない人にとってのEVデビューの心理的ハードルは確実に下がりそうだ。

ただ、EVの本格的な普及に向けては、居住形態を問わない自宅充電環境の整備が不可欠になるはず。そのあたりについては、EVを作っているor将来的に作る予定がある自動車メーカーが一致協力して、何らかの方策を練っていってほしいところだ。

  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    『あぶない刑事』で主役級の活躍! 日産「レパード」
    ( Car )
    SEP. 09, 2025

  • 2

    Large
    『ワイルドスピード』で日産のクルマ(主にGT-R)が人気爆発!
    ( Car )
    SEP. 08, 2025

  • 3

    Large
    長距離移動はフワフワで快適? キャデラック「エスカレード」に日本で乗る
    ( Car )
    SEP. 02, 2025

  • 4

    Large
    ホンダが新型「プレリュード」を発売 - 約618万円、すぐにレンタカーが登場!
    ( Car )
    SEP. 05, 2025

  • 5

    Large
    ミサトさんは車マニア? 『エヴァンゲリオン』に登場したアルピーヌ「A310」
    ( Car )
    SEP. 04, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking