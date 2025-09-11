マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car ) 映画に出てくるクルマたち

『ベイビー・ドライバー』のスバル「インプレッサWRX」が見せた絶妙な“演技”

SEP. 11, 2025 11:30
Text : 伊達軍曹
Share
Contents
目次を開く
Tags

映画では、当然ながら俳優陣こそが文字どおり主役を務めるわけだが、劇中に登場する「人間以外の何か」が、きわめて大きな存在感を放つこともある。例えば1980年に公開された『地獄の黙示録』では、ワーグナーの「ワルキューレの騎行」およびザ・ドアーズの「The End」という劇中音楽が、主役を務めたマーティン・シーンにも匹敵する存在感を放った。そして映画においては「クルマ」も、ときに主人公並みの存在感を放つことがある。

代表例のひとつが、2017年に公開された『ベイビー・ドライバー』の冒頭にて、美しくも危険なカーチェイスを演じた2代目スバル「インプレッサWRX」だろう。

  • スバル「インプレッサWRX」

    『ベイビー・ドライバー』の冒頭ではスバル「インプレッサWRX」がド派手なカーチェイスを演じた

「インプレッサWRX」ってどんなクルマ?

『ベイビー・ドライバー』は、天才的なドライビング・センスを買われ、銀行や現金輸送車を襲った組織のメンバーを確実に逃がす「逃がし屋」として働くベイビー(アンセル・エルゴート)が、恋人デボラ(リリー・ジェームズ)との出会いをきっかけに、組織から抜け出す決意をする。だがしかし――というようなストーリーのアクション映画。

劇中でベイビーはさまざまなクルマを運転するが、冒頭における「つかみの6分間」で、スピンターンと四輪ドリフトを駆使しながらアトランタの公道をCGなしで激走(逃走)するのが、赤い2代目インプレッサWRXだ。

冒頭6分間のカーチェイスで登場するインプレッサは基本的に、GD型と呼ばれる2代目スバル インプレッサWRXの後期型。2005年6月のマイナーチェンジで、俗に「鷹目」と呼ばれる異形ヘッドライドに変更された世代だ。搭載エンジンは最高出力250PSのEJ20型水平対向4気筒ターボで、駆動方式はフルタイム4WD。トランスミッションは5MTだが、さらに走行性能を高めた「WRXSTI」では6MTが採用されている。

  • スバル「インプレッサWRX」

    スバル「インプレッサWRX」の2代目・後期型。ヘッドライトの形から「鷹目」と呼ばれる

とはいえ、劇中でベイビーが派手なカーチェイスを行った赤いGD型インプレッサWRX後期型は、日本仕様の後期型とはさまざまな部分で異なっている。劇中車は米国仕様の2代目インプレッサWRXにさまざまな改造を加えたもので、そもそも、カーチェイスシーンのドリフト走行が行いやすい「4WDではなくFRの車両」を含め、5台ほどの特別な赤いインプレッサが用意されたらしい。

そういえば、1981年公開の『ブルース・ブラザース』で主人公2人が乗っていたブルースモービル(古いパトカーの払い下げ車両)も1台ではなく、「高速道路仕様」や「コーナリング仕様」などのさまざまな仕様が用意されていたと、当時の映画パンフレットで読んだ記憶がある。

トヨタ「カローラ」起用の案も

それはさておき、『ベイビー・ドライバー』のエドガー・ライト監督は当初、冒頭の逃走シーンでベイビーが使うクルマを「日常に溶け込めるクルマ」という意味でトヨタ「カローラ」の米国仕様にするつもりだったそうだが、スタントチームから「監督、カーチェイスに最適な“普通のセダンに見えるクルマ”はこれですよ!」との提案を受け、2代目インプレッサWRXに変更したとのこと。

ニッポンのクルマ好きからすると、インプレッサWRXというだけで「おっ? 高性能車だな!」などと思ってしまうわけだが、アメリカでは、ごく一部のコアなスバルファン以外は、スバルのセダンはどれも「小ぶりで経済的なクルマ」くらいに見えるのだろう。また日本人の感覚からすると、「赤いクルマで逃走するのは目立ちすぎてヤバい!」とも感じるわけだが、アメリカではそんなこともないようで、事実、劇中では「赤いクルマ＝特に珍しくはない」という特性を利用して、追跡する警察のヘリコプターから逃げおおせるシーンも登場する。

いずれにせよ、赤い2代目インプレッサWRXは、ベイビーの天才性を表現するにあたってきわめて効果的な“演技”を完遂したように思う。カローラが悪いわけでは決してないが、冒頭のシーンはインプレッサWRXで大正解だっただろう。

そして主演のアンセル・エルゴートはインプレッサWRXを大いに気に入り、撮影後、自分用のクルマとして購入したということだ……!

伊達軍曹

伊達軍曹

だてぐんそう

1967年東京都出身。外資系消費財メーカー日本法人本社勤務を経て出版業界に転身。輸入中古車専門誌複数の編集長を務めたのち、フリーランスの編集者/執筆者として2006年に独立。現在は「手頃なプライスの輸入中古車ネタ」を得意としながらも、ジャンルや車種を問わず、大手自動車メディア多数に記事を寄稿している。中古車選びの流派「伊達心眼流」の創始者(自称)。

この著者の記事一覧はこちら
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    長距離移動はフワフワで快適? キャデラック「エスカレード」に日本で乗る
    ( Car )
    SEP. 02, 2025

  • 2

    Large
    『ワイルドスピード』で日産のクルマ(主にGT-R)が人気爆発!
    ( Car )
    SEP. 08, 2025

  • 3

    Large
    『あぶない刑事』で主役級の活躍! 日産「レパード」
    ( Car )
    SEP. 09, 2025

  • 4

    Large
    ホンダが新型「プレリュード」を発売 - 約618万円、すぐにレンタカーが登場!
    ( Car )
    SEP. 05, 2025

  • 5

    Large
    ミサトさんは車マニア? 『エヴァンゲリオン』に登場したアルピーヌ「A310」
    ( Car )
    SEP. 04, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking