『ベイビー・ドライバー』のスバル「インプレッサWRX」が見せた絶妙な“演技”

映画では、当然ながら俳優陣こそが文字どおり主役を務めるわけだが、劇中に登場する「人間以外の何か」が、きわめて大きな存在感を放つこともある。例えば1980年に公開された『地獄の黙示録』では、ワーグナーの「ワルキューレの騎行」およびザ・ドアーズの「The End」という劇中音楽が、主役を務めたマーティン・シーンにも匹敵する存在感を放った。そして映画においては「クルマ」も、ときに主人公並みの存在感を放つことがある。

代表例のひとつが、2017年に公開された『ベイビー・ドライバー』の冒頭にて、美しくも危険なカーチェイスを演じた2代目スバル「インプレッサWRX」だろう。

「インプレッサWRX」ってどんなクルマ?

『ベイビー・ドライバー』は、天才的なドライビング・センスを買われ、銀行や現金輸送車を襲った組織のメンバーを確実に逃がす「逃がし屋」として働くベイビー(アンセル・エルゴート)が、恋人デボラ(リリー・ジェームズ)との出会いをきっかけに、組織から抜け出す決意をする。だがしかし――というようなストーリーのアクション映画。

劇中でベイビーはさまざまなクルマを運転するが、冒頭における「つかみの6分間」で、スピンターンと四輪ドリフトを駆使しながらアトランタの公道をCGなしで激走(逃走)するのが、赤い2代目インプレッサWRXだ。

冒頭6分間のカーチェイスで登場するインプレッサは基本的に、GD型と呼ばれる2代目スバル インプレッサWRXの後期型。2005年6月のマイナーチェンジで、俗に「鷹目」と呼ばれる異形ヘッドライドに変更された世代だ。搭載エンジンは最高出力250PSのEJ20型水平対向4気筒ターボで、駆動方式はフルタイム4WD。トランスミッションは5MTだが、さらに走行性能を高めた「WRXSTI」では6MTが採用されている。

とはいえ、劇中でベイビーが派手なカーチェイスを行った赤いGD型インプレッサWRX後期型は、日本仕様の後期型とはさまざまな部分で異なっている。劇中車は米国仕様の2代目インプレッサWRXにさまざまな改造を加えたもので、そもそも、カーチェイスシーンのドリフト走行が行いやすい「4WDではなくFRの車両」を含め、5台ほどの特別な赤いインプレッサが用意されたらしい。

そういえば、1981年公開の『ブルース・ブラザース』で主人公2人が乗っていたブルースモービル(古いパトカーの払い下げ車両)も1台ではなく、「高速道路仕様」や「コーナリング仕様」などのさまざまな仕様が用意されていたと、当時の映画パンフレットで読んだ記憶がある。

トヨタ「カローラ」起用の案も

それはさておき、『ベイビー・ドライバー』のエドガー・ライト監督は当初、冒頭の逃走シーンでベイビーが使うクルマを「日常に溶け込めるクルマ」という意味でトヨタ「カローラ」の米国仕様にするつもりだったそうだが、スタントチームから「監督、カーチェイスに最適な“普通のセダンに見えるクルマ”はこれですよ!」との提案を受け、2代目インプレッサWRXに変更したとのこと。

ニッポンのクルマ好きからすると、インプレッサWRXというだけで「おっ? 高性能車だな!」などと思ってしまうわけだが、アメリカでは、ごく一部のコアなスバルファン以外は、スバルのセダンはどれも「小ぶりで経済的なクルマ」くらいに見えるのだろう。また日本人の感覚からすると、「赤いクルマで逃走するのは目立ちすぎてヤバい!」とも感じるわけだが、アメリカではそんなこともないようで、事実、劇中では「赤いクルマ＝特に珍しくはない」という特性を利用して、追跡する警察のヘリコプターから逃げおおせるシーンも登場する。

いずれにせよ、赤い2代目インプレッサWRXは、ベイビーの天才性を表現するにあたってきわめて効果的な“演技”を完遂したように思う。カローラが悪いわけでは決してないが、冒頭のシーンはインプレッサWRXで大正解だっただろう。

そして主演のアンセル・エルゴートはインプレッサWRXを大いに気に入り、撮影後、自分用のクルマとして購入したということだ……!