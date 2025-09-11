マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ホンダが「N-ONE e:」発売 - 軽EVなのに航続距離295km! 269.94万円から

SEP. 11, 2025 11:00
Text : 藤田真吾
ホンダは電気自動車の軽自動車(軽EV)「N-ONE e:」を9月12日に発売する。航続距離は295kmと日常生活には必要十分。軽EVの数値と考えれば驚きの長さだ。グレードは2種類で価格は269.94万円/319.88万円。CEV補助金57.4万円に加え、住んでいる地域によってはさらなる補助があると考えれば、価格競争力はかなり高そうだ。

  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」

    ホンダの軽EV「N-ONE e:」

グレードで航続距離に違いなし

N-ONE e:は「e: G」と「e: L」の2グレード展開。「e: G」は車内にディスプレイがなく、急速充電のポートも備えていないシンプルなタイプで、「e: L」は「9インチ Honda CONNECT ディスプレイ(ナビゲーション連動)」「14インチアルミホイール」「本革巻ステアリングホイール」「急速充電」などを標準装備した上級グレードとなる。

どちらのグレードを選んでも、バッテリー容量と航続距離295km(WLTCモード)に差はない。

  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」

シートアレンジなど工夫満載

パッケージングでは、ベースとなっている軽自動車「N-ONE」の特長でもある「室内の広さ」と「使い勝手の良さ」を継承。N-ONE e:ではフロア下に搭載するバッテリーを薄型化し、大人4人が快適に乗車できる空間を確保した。ダイブダウン機構を採用しているリアシートを倒せば、荷室から続くフラットな床面が実現。チップアップ機構で座面をはね上げれば背の高い荷物の積載も可能だ。

  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」

運転のしやすさの観点では、ステアリングを37mmドライバーに近づけることで、ステアリング操作とアクセル操作のさらなる安定感を追求。運転席からの視界にもこだわり、フロントフード形状を工夫した。

  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」

また、一般的にEVはバッテリー配置の制約(床下にバッテリーを積むため)から車高が高くなる傾向にあるが、N-ONE e:の全高はN-ONEと同等で、多くの立体駐車場に駐車できる。車高が低いと走行時の空気抵抗が少なくなるので、電費向上にも寄与している。

ホンダの軽乗用車として初めて「シングルペダルコントロール」を採用しているところも要注目。アクセルペダルだけで加減速から完全停車まで行える機能で、街中を走ることが多くなる軽自動車にはかなり役立つはずだ。

  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」

AC外部給電器「Honda Power Supply Connector」(パワーサプライコネクター、ディーラーオプション)を使えば最大1,500Wまでの出力が可能。アウトドアなどの外出先で電化製品を使ったり、夜間の安価な時間帯に充電した電気をV2H機器を介して家庭で使用したり、非常時には家庭の電源として活用できたりと、EVを所有する楽しみ、嬉しさも味わえる。安全運転支援機能「Honda SENSING」は両グレードで標準装備だ。

ボディカラーは「チアフルグリーン(新色)」「プラチナホワイト・パール」「ルナシルバー・メタリック」「フィヨルドミスト・パール」「シーベッドブルー・パール」の5色となっている。

  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
  • ホンダの軽EV「N-ONE e:」
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

