セイコー アストロンらしい！ 近未来的なデザインで先進性を表現した3種類の限定モデル

SEP. 10, 2025 19:25
Text : 林利明
セイコーウオッチの「セイコー アストロン Nexter」シリーズから、3種類の限定モデルが登場する。独特のカラーリングとダイヤルパターンによって近未来的な雰囲気をまとい、アストロンの先進性を表現した。

1969年にリリースされた「クオーツ アストロン」を祖とし、2012年リリースのGPSソーラーウオッチから続く現在のアストロンは、セイコーウオッチの先進性を象徴するブランドとなっている。アストロンの由来は、宇宙を意味する「Astro-（アストロ）」だ。

今回の限定モデルは、GPSソーラームーブメントの「キャリバー 5X83」を搭載した2モデルと、同じくGPSソーラームーブメントの「キャリバー 3X62」を搭載した1モデルで構成される。

キャリバー 5X83 搭載モデル

  • 「SBXC183」（左）、「SBXC185」（右）

    「SBXC183」（左）、「SBXC185」（右）

5X83搭載モデルは、限定モデルならではというカラーリングとダイヤルパターンを採用。光の粒子を意味する「光子（Photon）」をコンセプトとして、さまざまな色彩を持つ光子のエネルギーを独自のカラーリングで表現した。

「SBXC183」モデルは、チタンのシルバーケース／ブレスレットとブラックセラミックスの組み合わせ。ダイヤルやケースの各所にネオンオレンジの差し色を用いており、スポーティーなデザインだ。10月10日の発売予定、価格は33万円、世界限定1,200本（うち日本国内500本）。

  • SBXC183

    SBXC183

もうひとつの「SBXC185」モデルは、ブラックでコーティングしたチタン素材のケースとブレスレットに、ホワイトセラミックスを合わせた。異なる素材の融合を強調し、ブラックダイヤルにライトグリーンの差し色がきれいなコントラストを生んでいる。10月10日の発売予定、価格は35万2,000円、世界限定1,200本（うち日本国内500本）。

  • SBXC185

    SBXC185

それぞれのダイヤルには、新しい型打ちパターンの「ホリゾンタルパターン（横縞）」を採用。「線」が断続的につながるこのパターンは、光速で駆け抜ける光になぞらえたものだという。セイコーウオッチの製品紹介には「駆け抜ける光の躍動感を鮮やかな差し色で表現」とあるのだが、公式画像を見ても言葉通りのイメージが伝わってくる。

  • ケース／ブレスレット素材：チタン（独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」加工）
  • ケースサイズ：外径43.4mm×厚さ13.4mm
  • 風防：デュアルカーブサファイアガラス（両面無反射コーティングの「スーパークリアコーティング」）
  • 防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）
  • ムーブメント：GPSソーラームーブメント「キャリバー 5X83」
  • おもな機能：ワールドタイム（38タイムゾーン）、デュアルタイム表示、ストップウオッチ（1/20秒計測・12時間計）、GPS衛星電波受信によるタイムゾーン修正、ソーラー充電

キャリバー 3X62 搭載モデル

  • SBXD037

    SBXD037

3X62搭載モデルの「SBXD037」は、一転してやや暗めのシルバーを基調としたモノトーン風の出で立ち。近未来的な宇宙船の内部空間から着想を得たとし、アストロンの先進性を特別なデザインで表現したという。

ダイヤルには、こちらも新規の型打ちパターンを採用。3方向に伸びる縞模様が、上下左右に関係なく広がる無重力空間を表している。

ベゼルはチタンとアルミという2種類の異なる金属を組み合わせた2層構造。上層の切り欠き（6カ所）から下層が見えるというデザインだ。上層の切り欠きはダイヤル上のインデックス（12カ所）にも位置的に対応しており、視認性を高めている。

  • ケース／ブレスレット素材：チタン（独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」加工）
  • ケースサイズ：外径42mm×厚さ12mm
  • 風防：サファイアガラス（両面無反射コーティングの「スーパークリアコーティング」）
  • 防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）
  • ムーブメント：GPSソーラームーブメント「キャリバー 5X83」
  • おもな機能：GPS衛星電波受信によるタイムゾーン修正、ソーラー充電
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

