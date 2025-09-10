マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

銀座・和光からグランドセイコー和光限定モデル - ペールグレーとゴールドを組み合わせたダイヤルは上品で華やか

SEP. 10, 2025 15:26
Text : 林利明
Share
Contents

東京は銀座の高級専門店、和光から、グランドセイコーの和光限定モデルが発売される。9月10日から和光の店頭でのみ先着で予約を受け付け、10月9日から販売を開始。限定70本、価格は110万円。

時計塔の建物が印象的な和光は、銀座のランドマーク的な存在。これまでもグランドセイコーの和光限定モデルをリリースしてきたが、今回はグランドセイコー エレガンスコレクションからGTM搭載の1本だ。

文字板に描いた繊細な放射状の型打ちパターンは独特の陰影を生み、ペールグレーの色調と合わせて輝くダイヤモンドの美しさを表現した。ダイヤルは光の角度によって幾重にも表情を変え、12時位置の「GS」ロゴ、GMT針、バーインデックスの内側に設けた24時間インデックスは明るいゴールド。華やかであるとともに、和光の限定モデルらしいカラーリングだ。

初代グランドセイコーの意匠を受け継いだ上品なクラシックスタイルだが、どこか現代的でもある。多面カットの時分針やインデックスのシャープな造形が引き締まり、ケースから緩やかに流れるラグ（かん足）は高品位なザラツ研磨の仕上げ。

ムーブメントは、手巻き付き自動巻きの機械式「キャリバー 9S86」だ。10振動のメカニカルハイビートムーブメントで、GMT機能を備える。パワーリザーブは約55時間。

  • ケースバックのデザインもきれいだ

    ケースバックのデザインもきれいだ

シースルーバックの裏ぶたからは、キャリバー 9S86の意匠と動きを眺められる。グランドセイコーの「獅子の紋章」と、「WAKO LIMITED COLLECTION」の表記、シリアルナンバー入りだ。

ケースとブレスレットはステンレススチールで、付け替え用のストラップが付属。このストラップは、ダイヤルと美しくマッチするパールホワイトカラーのクロコダイル革。裏側は紺色のカーフになっている。防水性能は日常生活用防水。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      「コストコでロレックスを販売」は本当か、その狙いを考察
      ( Watch )
      SEP. 05, 2025

    • 2

      Large
      ルイ・ヴィトンもあるよ! スマートウォッチ全盛の今、個性的なモデルを選ぶなら?
      ( Watch )
      SEP. 05, 2025

    • 3

      Large
      【実機写真】オリエントスター 2025秋冬新作 - 悠然とした時の姿…「M45 F8 メカニカルムーンフェイズ ハンドワインディング」
      ( Watch )
      SEP. 03, 2025

    • 4

      Large
      【実機写真】オリエント 2025秋冬新作 - 75周年記念モデルは新シリーズ「オリエントストレット」
      ( Watch )
      SEP. 10, 2025

    • 5

      Large
      高級腕時計に「ラバーベルト」は似合わない? それは誤解です
      ( Watch )
      AUG. 22, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking