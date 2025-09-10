銀座・和光からグランドセイコー和光限定モデル - ペールグレーとゴールドを組み合わせたダイヤルは上品で華やか

東京は銀座の高級専門店、和光から、グランドセイコーの和光限定モデルが発売される。9月10日から和光の店頭でのみ先着で予約を受け付け、10月9日から販売を開始。限定70本、価格は110万円。

時計塔の建物が印象的な和光は、銀座のランドマーク的な存在。これまでもグランドセイコーの和光限定モデルをリリースしてきたが、今回はグランドセイコー エレガンスコレクションからGTM搭載の1本だ。

文字板に描いた繊細な放射状の型打ちパターンは独特の陰影を生み、ペールグレーの色調と合わせて輝くダイヤモンドの美しさを表現した。ダイヤルは光の角度によって幾重にも表情を変え、12時位置の「GS」ロゴ、GMT針、バーインデックスの内側に設けた24時間インデックスは明るいゴールド。華やかであるとともに、和光の限定モデルらしいカラーリングだ。

初代グランドセイコーの意匠を受け継いだ上品なクラシックスタイルだが、どこか現代的でもある。多面カットの時分針やインデックスのシャープな造形が引き締まり、ケースから緩やかに流れるラグ（かん足）は高品位なザラツ研磨の仕上げ。

ムーブメントは、手巻き付き自動巻きの機械式「キャリバー 9S86」だ。10振動のメカニカルハイビートムーブメントで、GMT機能を備える。パワーリザーブは約55時間。

ケースバックのデザインもきれいだ

シースルーバックの裏ぶたからは、キャリバー 9S86の意匠と動きを眺められる。グランドセイコーの「獅子の紋章」と、「WAKO LIMITED COLLECTION」の表記、シリアルナンバー入りだ。

ケースとブレスレットはステンレススチールで、付け替え用のストラップが付属。このストラップは、ダイヤルと美しくマッチするパールホワイトカラーのクロコダイル革。裏側は紺色のカーフになっている。防水性能は日常生活用防水。