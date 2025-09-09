電気自動車購入で最大90万円? 増額したCEV補助金の仕組みと申請方法

2025年度のCEV(クリーンエネルギー自動車)補助金はEV(電気自動車)の購入に対して最大90万円に増額されました。特に、高価なEVやPHEV(プラグインハイブリッド車)の購入を検討している方にとって、この制度は大きなメリットです。この記事では補助金の仕組みや申請方法、自治体補助金との併用メリットを具体的に解説します。

2025年度のCEV補助金の支給額や適用条件

EVを購入する際に、いくら補助金がもらえるのか。多くの方にとって気になるところでしょう。国によるEV補助金の上限は、EV(普通車)が85万円、小型・軽EVが55万円となっています。

2025年度は加算措置あり

これに加えて2025年度は、加算措置が用意されています。EV(普通車)は最大5万円、小型・軽EVは最大3万円がプラスされる仕組みです。

合計するとEV(普通車)は最大90万円、小型・軽EVは最大58万円の補助金を受け取れることになります。具体的な補助金額は車種やグレードによって異なり、一例を挙げると以下のとおりです。

テスラ モデルS：52万円

テスラ モデル3 AWD ロングレンジ：85万円

トヨタ bZ4X ：85万円

レクサス UX300e：85万円

日産 サクラ S：55万円

上記の車種別の金額に加え、最大5万円が加算されることになります。

補助金が適用される条件

CEV補助金を申請するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

一定の期間内に新車でEVを購入していること

購入した車を一定期間は所有し続けること

例えば令和6年度の補正予算分では、新規登録・届出は令和6年12月17日～令和7年3月31日、または令和7年4月1日以降です。登録・届出日によって、車両の補助額が異なる場合があります。

CEV補助金を利用したEV車は、最低でも4年は保有することが義務付けられています。やむを得ない理由で手放す場合は届出を行い、補助金を返納する必要があります。

届出をせず手放したことが判明すると、全額の返納を求められる可能性があるため注意が必要です。

CEV補助金申請・交付の流れ

補助金の申請や交付の流れは以下のとおりです。

①対象車両の購入またはリース契約、登録・届出

②補助金交付申請書類の提出

③申請書類の審査

④補助金の交付決定

⑤補助金の交付

補助金交付申請をする前に、車両代金の全額の支払いと登録(届出)を済ませる必要があります。交付申請は基本的にオンラインで受け付けており、申請書と定められた書類をアップロードします。

書類を提出すると審査が行われ、内容が適正か、応募要件を満たしているかを確認されます。審査状況はホームページで確認可能です。

審査に無事通過すると、補助金が交付されます。

自治体の補助金制度との併用メリット

EV補助金の制度は国だけでなく、自治体でも実施しています。できるだけコストを抑えてEVを買うなら、国・自治体の2種類の補助金制度を併用するのが基本です。

自治体のEV補助金は、自治体によって上限額や適用条件が異なります。また、一部の自治体では補助金制度がないため、基本的にはお住まいの自治体のホームページで情報を探してみましょう。

一例として、東京都と大阪府の補助金制度を紹介します。

【東京都】ZEV車両購入補助金

東京都では「ゼロエミッションビークル」(ZEV)の普及促進のため、EV、PHEV、FCV(燃料電池自動車)の車両購入費補助を実施しています。

補助金の額はEVとPHEVが最大60万円、FCVが最大190万円です。メーカーによって補助額が決められており、EVとPHEVにおいて日産は50万円、トヨタは45万円、ホンダが40万円などとなっています。

さらに、再エネ・充電設備などの導入により、最大40万円が上乗せされます。

【大阪府 豊中市】電気自動車等購入支援補助金

大阪府では、各市町村単位で補助金制度を実施しています。豊中市の制度はEV、PHEV、FCVの購入者に対し、10万円(上限1台)の補助金を交付する内容です。

対象の車両は一覧表でまとめられており、公式ホームページで閲覧できます。事前に確認しておきましょう。