個人向け社債の発行ペースが過去最高に - 利率の高さが人気で争奪戦も、投資方法は?

日本にも金利が戻る中で、個人向け社債の発行が過去最高ペースにあると報じられています。今年はどのような個人向け社債が発行されたのでしょうか? 個人向け社債について、簡単に投資できるのかなどの入口部分の基礎的な知識をご紹介します。

金利が復活し個人向け社債の発行ペースも過去最高に

2024年に日銀が利上げを行い、日本にも金利のある世界が戻りました。2025年1月に追加利上げもなされた後、個人向け国債が人気化するなど、金利が得られる金融商品の人気が高まっています。

その中で、個人向け社債の発行が過去最高ペースにあると報じられています。2025年に発行された主な個人向け社債は以下です。

京王電鉄(京王れーるボンド：年利1.38%、5年)

ソフトバンクG(年利3.34%)

三菱UFJフィナンシャルG(年利1.565%～、約10年)

マツダ(年利1.86%、約7年) ※年利はいずれも税引前、ソフトバンクGは繰り上げ償還の可能性あり

9月にはイオンも個人向け社債の発行を予定しています。

個人向け国債は5年で利率約1%、個人向け社債に投資妙味あり

個人が買える債券で最も知られているのは個人向け国債です。8月発行分は5年固定で年利0.97%(税引前)です。上記に取り上げた社債の利率はいずれも個人向け国債を上回っています。またいずれも大手企業であり、倒産リスクも低いです。個人向け社債が人気化するのも納得と言えるでしょう。

国内では社債は機関投資家向けの商品、個人向け社債は品薄で以前より人気が高い

国内の社債市場は機関投資家中心の市場です。機動的に発行でき、また巨額の資金が調達できる機関投資家中心に、社債は発行されてきた歴史があります。その中で、以前からソフトバンクグループはコンスタントに個人向け社債(及び類似商品)を発行しており、発行の都度人気化していました。

国債に比べ高い利率が得られる社債は、個人投資家に人気の金融商品です。7月16日に販売を開始した京王電鉄の社債"京王れーるボンド"は、野村証券では即日販売終了となりました。ネット証券でも先着順の申込みとなっており、投資競争が行われている状態です。

個人向け社債に投資するには運の要素も必要

個人向け社債に投資したい場合は、どの企業が個人向け社債を発行するかを知る、情報の感度を高める必要があります。更に情報をキャッチしても、人気化することが多いため、投資するには運の要素も必要です。

このため個人向け社債は、利率も高く面白そうだから投資してみようか、という軽い気持ちだけでは投資できない金融商品です。

近年は既発債の販売サービスが充実しつつある

個人投資家が社債を購入するには、人気の壁が過去からあります。個人向けに新規に社債を発行(新発債)する企業は増えているものの、以前と状況は大きく変わりません。投資したくても投資できない状態です。

その中で、近年はネット証券中心に既に発行されている社債(既発債)に投資できるサービスが充実しつつあります。先鞭を付けたのは楽天証券の「債券マルシェ」です。「債券マルシェ」は個人投資家に向けて既発債の投資サービスを提供しています。

9月5日時点で「債券マルシェ」の国内債券の販売状況を見ると、ソフトバンクグループ(年利4.75%、約32年8ヵ月)、光通信(年利2.05%、約5年8ヵ月)、SBIホールディングス(年利1.885%、約3年10ヵ月)などの社債を販売中です。また、同様のSBI証券の既発債販売サービスでは、成田国際空港の社債をはじめ楽天証券では取扱いのない商品の販売もなされています。

個人が新規に発行される社債に投資する機会は限られるものの、既発債なら常時投資できる環境ができつつある状態です。

社債投資に興味があるなら既発債にも視野を広げては?

国内の社債市場は機関投資家中心の市場であり、個人投資家が社債に投資する機会は限られています。日銀の利上げ後、個人向けに社債を発行する企業も増えていますが、品薄の投資環境に大きな変化はありません。

それでも、社債は個人向け国債よりも利回りが高く魅力ある金融商品です。社債に投資したい場合は、新発債を狙うだけではなく、既発債に投資する選択肢もあります。

個人向け社債に興味を抱いたなら、新発債のみならず既発債への投資の選択肢も知っておいて損はないと言えるでしょう。