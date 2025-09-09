なぜ群馬が1位? 都心への好アクセスや、災害リスクの低さで移住希望続々

地方創生の取り組みが進み、コロナ禍をきっかけとしたテレワークの普及、価値観やライフスタイルの変化を受けて、移住への関心が年々高まる中、移住を検討する年代やその希望先には変化が見られます。

実は、2024年の調査で移住希望先のランキングで首位になったのは群馬県。そこで今回は、群馬県で戸建住宅事業、地域共創事業を展開している株式会社オープンハウスグループ・ブランドコミュニケーション部の前澤智さんに、昨今の移住に関する傾向や、群馬県内の移住での取り組みについて、説明してもらいます。

移住相談窓口「ふるさと回帰支援センター」(以下「支援センター」)の運営団体、NPO法人ふるさと回帰支援センター(2025年7月に、公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構に統合)の発表資料によると、コロナ禍で支援センターが一時閉鎖した2020年を除き、同センターへの移住相談件数は年々増加しています。

右肩上がりの相談件数、10年間で5倍に

支援センターがデータを取り始めた2008年以降では、2015年に支援センターの相談件数が前年から7割以上増加して、初めて2万件台となりました。その後も、右肩上がりで増え、2024年には2014年の約5倍の6万1,720件となりました。

相談窓口利用者は若年化、20代・30代は全体の4割近くも

支援センターの利用者の年代にも変化があります。2010年までは50代以上が過半数を占めていましたが、2011年以降は40代以下が過半数を占め、近年では40代以下が7割ほどを占めています。2008年に2割にも満たなかった20代、30代は、近年では常に4割を超えています。

40代以下が過半数を占めるようになった2011年以降は、東日本大震災(2011年)やコロナ禍(2020年～)による価値観やライフスタイルの変化がみられたり、地方創生の取り組みが本格的に始まった時期と重なります。

かつては移住といえば、リタイアした世代の田舎ぐらし、第二の人生という目的が一般的でしたが、今では、子育て世代、働き盛りの世代が自分らしい生き方を追求したり、ライフスタイルを見直す選択肢となっていることがうかがえます。

群馬県、窓口相談で初めて移住希望地でトップ

支援センターは、窓口相談者、移住セミナーや相談会の参加者を対象に、地方移住に関するアンケートを2009年から毎年実施しています。移住希望地について、窓口相談では群馬県が初めて1位(セミナー部門は2年連続1位で、両部門での1位は群馬県が初)となり、前年まで4年連続首位だった静岡県が2位に、栃木県が3年連続で3位に入りました。

支援センターの分析によると、群馬県は2023年に移住希望地ランキング(窓口相談)で過去最高の2位となり、メディアで報道されたことなどで、20～30代、何となく地方移住を考え始めたばかりのライト層、子育て世代からの相談が増えたそうです。

このほか、第二の人生を築こうとするアクティブな50代、首都圏へのアクセスの良さや自然環境を評価してテレワークでの仕事を基本とする「テレワーク移住」の相談も増加傾向にあると言います。

群馬県のどこが評価されているの?

群馬県はどのような点が評価されているのでしょうか。

まずは、東京から100キロ圏内で、首都圏から近いという点です。県内には新幹線の駅が、高崎駅、上毛高原駅、安中榛名駅の3つがあり、東京駅からは、上越新幹線で高崎駅は約46分、上毛高原駅は約63分。北陸新幹線で安中榛名駅まで約60分。高崎駅は、県内トップの人口、商業規模を誇る高崎市、上毛高原駅は豊かな自然に恵まれ温泉や屋外スポーツなどが楽しめるみなかみ町にあります。

安中榛名駅は、長野県軽井沢町と接し、古くから交通の要所として栄えている県西部の安中市にあります。全国有数の工業都市の太田市は、太田駅から東武鉄道の特急で、北千住まで約75分。移住しても、必要があれば、首都圏へ行きやすい距離感、アクセスが評価されているようです。

自然環境や観光資源も高評価の一因です。県の象徴である「上毛三山」などの山々、尾瀬、利根川などの清流といった豊かな自然に恵まれています。県内には草津、伊香保、みなかみ18湯、四万、万座の五大温泉があり、温泉地の数は100カ所以上にのぼります。「富岡製糸場と絹産業遺産群」は2014年に世界遺産に登録されています。

自然災害の少なさも、安心感につながっていると言われています。過去の震度4以上の地震発生件数は、関東では最も少なく、内陸のため津波の直接的な被害を受けることはほとんどないと考えられます。もし首都直下型地震が発生したとしても、県内のほとんどの地域が震度5以下と想定されています。さらに、台風といった風水害被害も少ない地域です。

また、物価水準の低さも、移住者の家計にとって安心です。総務省の「消費者物価地域差指数」(2024年)によると、全国平均を100とした場合に、群馬県は全都道府県で最も低い96.2でした。

群馬県は47都道府県で唯一、県内の全35市町村が支援センターの会員となり、情報発信をしたり、相談に対応したりしています。国の地方創生移住支援事業を活用し 、1世帯100万円などの支給(18歳未満の世帯員ごとに30万円以上の加算。その他諸条件あり)を受けられる移住支援金のほか、各自治体が、移住を呼び込もうと、様々な制度や取り組みを行っているのです。