最終審査は大阪・関西万博。U-35の料理人9名が、日本最大級若手料理人コンペティション最終審査に挑む

RED U-35 (RYORININ’s EMERGING DREAM U-35) 実行委員会は9月3日、ぐるなびが主催する若手料理人コンペティション「RED U-35 2025」で、最終審査に進む「シルバーエッグplus」9名を発表した。

RED U-35 2025

「RED U-35」は、35歳以下の料理人を対象とした日本最大級のコンペティションで、審査員長は食プロデューサー・コンサルタントの狐野扶実子氏、総合プロデューサーは放送作家の小山薫堂氏が務める。2025年は、新時代を切り拓く"食のクリエイター"を目指す「35歳以下の料理人」を募集しており、4月～5月は一次審査「ドキュメント審査」、6～7月は二次審査「映像審査」を実施した。

9月の三次審査は、オンラインでグループディスカッションと個人面談を実施。グループディスカッションでは「私たちが考えるEARTH FOODS 26」をテーマに、日本発の食のリスト「EARTH FOODS 25」に加えたい一品を議論し発表。その後の個人面談で審査員が「会ってみたい」「料理を食べてみたい」と感じた9名が、シルバーエッグplusとして選出された。

シルバーエッグplusとして選出された9名

最終審査(10月4日)では、ファイナルステージに進出する「ゴールドエッグ」を選出する。今回選ばれた9名は、「日本から世界へ EARTH FOODS 25」を表現する一皿を作り、審査員が試食審査を実施。「ゴールドエッグ」に選出された5名は、10月5日に行われる大阪・関西万博会場のファイナルステージに挑む。

ファイナルステージで、グランプリ(レッドエッグ)を獲得した者には、賞金500万円(本人400万円、所属店舗100万円)を贈呈。準グランプリには50万円が贈られる。そのほか、岸朝子賞、滝久雄賞も設定する。