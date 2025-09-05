マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
『ALWAYS 三丁目の夕日』のダイハツ「ミゼット」は高度経済成長期の象徴

SEP. 05, 2025 11:00
Text : 森口将之
高度経済成長期の東京にはどんなクルマが走っていて、道路はどんな感じだったのだろうか。それをわかりやすく知ることができるのが、映画「ALWAYS 三丁目の夕日」だろう。

都電が行き交う大通りのシーンなどはCGで制作されたものの、原作となった漫画『三丁目の夕日』は当時を知る漫画家によって描かれているし、建設中だった東京タワーの背がしだいに伸びていく様子など、当時のトピックをうまく盛り込んであって、臨場感あふれる作品に仕上がっている。

それに、実車を登場させたシーンもある。中でも主役級の扱いだったのが、物語の舞台・夕日町三丁目にある自動車修理工場で使われていた、ダイハツ工業の軽三輪トラック「ミゼット」だ。

東京タワーも成長していたあの時代

ダイハツは第二次世界大戦の前から「オート三輪」と呼ばれた三輪トラックを作り続けていた、このカテゴリーの老舗のひとつ。終戦後も、復興から成長に移行していくこの国の物流を支えてきた。

その頃の三輪トラックは、大型バイクの後輪を二輪にして荷台を載せたような姿で、ハンドルはバータイプだった。構造が単純なので安く作れるし、小回りも効く。そんな理由もあって、主流になったようだ。

続いて、戦後になって規格が生まれた軽自動車にも、三輪トラックが出現する。その代表作となったのが、1957年にデビューした「ミゼット」だった。第1世代のDK/DS型はバーハンドルだったが、2年後に発表された第2世代のMP型は丸ハンドルとなった。

映画に登場したミゼットは「MP3」

映画では第2世代の「MP3」と呼ばれるタイプが使われていた。二輪車を思わせる空冷2ストローク単気筒エンジンの排気量が、それまでの250ccから300ccに拡大したことがMP3の特徴だ。

  • ダイハツ「ミゼット」

    ダイハツ「ミゼット」の「MP3型」

映画の設定は1958年なので、厳密に言えば、ドアもない最初期型のDK型が登場するのがふさわしい。しかし、高度経済成長期に見かけることが多かったのは、1972年まで10年以上にわたり作り続けられたMP型なので、違和感はないと思っている。

今も東京都内には、軽自動車でさえ通るのが難しそうな狭い路地が残っている。そういう場所での物流は、昔は人力に頼る自転車や、荷物を大量に乗せると不安定になる二輪車が使われていた。

安全かつ快適に荷物を運べるミゼットは、路地裏を駆け巡りながら仕事をするような人たちにとって、待望の存在だったのだ。

ただし三輪トラックは、速度を上げてコーナーを曲がると外側に転倒しやすいという欠点があった。よって1960年代に入り、ダイハツを含めたいくつかのメーカーが四輪の軽トラックを送り出すと、三輪トラックは急速に数を減らしていった。

役目を終えたミゼットは、一部が東南アジアなどに中古車として輸出されることになったが、ここで新たなストーリーを生み出した。

トゥクトゥクのベースにもなったミゼット

タイに輸出された第1世代のミゼットが、現地で荷台部分に人が乗れるタクシーに改造され、走り始めたのだ。2ストローク単気筒エンジンの響きから、いつしか「トゥクトゥク」と呼ばれるようになった。

  • タイの「トゥクトゥク」

    タイの名物ともなっている3輪タクシー「トゥクトゥク」のルーツはダイハツ「ミゼット」だった

その後、トゥクトゥクのエンジンは四輪の軽トラック用に置き換えられ、最近では電動車両も登場しているが、現地の身近な足として活躍を続けている。

『ALWAYS 三丁目の夕日』に話を戻すと、映画の中で印象的だったのは、ミゼットののどかなエンジン音、集団就職で東京にやってきた女性が故郷に帰るために乗った列車など、すべてのスピードがゆっくりしていることだ。都電が走る大通りのクルマの数はまばらで、信号機はほとんど目にしなかった。

加えて、エアコンが普及する前ということで、窓を開けて走ることが一般的だった。今ほど暑くなかったのかもしれないが、並走するミゼットの乗員と列車の乗客が、窓を開けて直接声を掛け合うシーンは、スマートフォンで連絡を取り合うのが一般的になった今では、考えられないことだろう。

これらを昔の話と片付ける人もいるだろうが、筆者は人と人がリアルに会って語り合い、クルマはなによりも自由に移動できることが喜びだった時代を、むしろ好ましいと感じた。

ミゼットはそのことを現代に伝えるために、リズミカルな排気音を響かせながらスクリーンの中を走り回っていたのではないかという気がした。

森口将之

森口将之

1962年東京都出身。早稲田大学教育学部を卒業後、出版社編集部を経て、1993年にフリーランス・ジャーナリストとして独立。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。グッドデザイン賞審査委員を務める。著書に『これから始まる自動運転 社会はどうなる!?』『MaaS入門 まちづくりのためのスマートモビリティ戦略』など。

この著者の記事一覧はこちら
