自社開発のオシレーター搭載の新作「タグ・ホイヤー カレラ」と「モナコ」、機械式の精度を次なるレベルに押し上げる

SEP. 05, 2025 11:50
Text : 岩木華子
タグ・ホイヤーは、機械式時計において耐環境性と長期安定性を大幅に向上させる「TH-カーボンスプリング オシレーター」を自社開発し、搭載した2つのモデルを発表した。

TH-カーボンスプリングは、非磁性のヒゲゼンマイが磁気の影響を受けにくく、時計の精度への悪影響を取り除く点、日常のちょっとした動作からの衝撃に耐えうる点、そしてカーボンの軽量性がヒゲゼンマイの慣性を低減させて、時計の計時性能を向上させる点、という3つのメリットを備えている。

今回は「TH-カーボンスプリング オシレーター」を、「タグ・ホイヤー カレラ」と「タグ・ホイヤー モナコ」に搭載。

「タグ・ホイヤー モナコ フライバック クロノグラフ TH-カーボンスプリング」と「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ トゥールビヨン エクストリームスポーツ TH-カーボンスプリング」は、それぞれの独自デザインに、新技術のストーリーを反映させているという。

どちらもケースには軽量で耐衝撃性のあるカーボンファイバーを使用し、さらに特別仕様のカーボンファイバー「フォージドカーボン」による、カタツムリのような渦巻き模様の装飾を施した。

「タグ・ホイヤー モナコ フライバック クロノグラフ TH-カーボンスプリング」は、ブラックゴールド コーティングを施した時針と分針にホワイトのスーパールミノバを塗布し、コントラストの効いたホワイトラッカー仕上げの針と合わせることで視認性を提供。。また、スモールセコンド針やインデックス、リューズ、クロノグラフプッシュボタンもブラックゴールドやフォージドカーボン製で、ハイテクかつ精悍な印象を与える。

  • タグ・ホイヤー モナコ フライバック クロノグラフ TH-カーボンスプリング（左）、ケースバック（右）

文字板の3時位置と9時位置に、サブダイヤルを囲むブラックゴールドのチャプターリングを配置。ファブリック調のパターンが施されたブラックラバーストラップとともに、時計全体を引き締める。

「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ トゥールビヨン エクストリームスポーツ TH-カーボンスプリング」の基本仕様は「モナコ」と同じだが、タキメータースケール付きフォージドカーボン製ベゼルを加え、ストラップをスタイリッシュなブラックラバーに変更している。

  • タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ トゥールビヨン エクストリームスポーツ TH-カーボンスプリング（左）、ケースバック（右）

ともにそれぞれ50本限定のリミテッドエディションで、シリアル番号入りの特製パッケージで販売。

タグ・ホイヤー モナコ フライバック クロノグラフ TH-カーボンスプリング

  • 品番：CBL5190.FT6313
  • 価格：260万7,000円
  • ムーブメント：TH20-60(自動巻・約80時間パワーリザーブ)
  • ケースサイズ：39mm
  • 防水性能：100ｍ防水

タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ トゥールビヨン エクストリームスポーツ TH-カーボンスプリング

  • 品番：CBU5091.FT6305
  • 価格：613万2,500円
  • ムーブメント：TH20-61(自動巻・約65時間パワーリザーブ)
  • ケースサイズ：44mm
  • 防水性能：100ｍ防水
