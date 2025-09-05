マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

シチズン プロマスターから「空」の新作、新型ムーブメント搭載でアナデジコンビの高機能パイロットウオッチ

SEP. 05, 2025 06:00
Text : 林利明
Share
Contents
Tags

シチズン時計のプロフェッショナルスポーツウオッチ「シチズン プロマスター」から、新型のムーブメントを搭載したアナログ・デジタルコンビネーションのパイロットウオッチが発表された。

  • シチズン プロマスター / エコ・ドライブ コンビネーションウオッチ（左から、JV2005-58E、JV2000-51L、JV2006-55H）

    シチズン プロマスター / エコ・ドライブ コンビネーションウオッチ（左から、JV2005-58E、JV2000-51L、JV2006-55H）

カラーリングの異なる3モデルをラインナップし、10月2日に発売する。価格は、ブルーダイヤルにシルバーのケースとバンドの「JV2000-51L」が14万3,000円、ブラックダイヤルにグレーのケースとバンドの「JV2005-58E」が15万4,000円、グレーダイヤルにシルバーのケースとバンドの「JV2006-55H」が14万8,500円。

今回の新作は、プロマスターの「空（SKY）」に位置付けられるパイロットウオッチ。ダイヤルの上部に航空機のコックピットをイメージした3つのサブダイヤルを配置し、ベゼル部分にはさまざまな計算に使える航空計算尺を備えている（一例として、かけ算、割り算、速度計測、距離計測、単位変換、為替計算など）。インデックスや航空計算尺のパーツは光沢のある細めのデザインで、知的な印象に仕上げたとしている。

  • JV2000-51L

    JV2000-51L

  • JV2005-58E

    JV2005-58E

  • JV2006-55H

    JV2006-55H

ダイヤル下部の液晶表示には、高精細なMIP液晶を採用。文字や数字が見やすく、屋外での視認性も高い。アナログの針とインデックスには夜光塗料も用いている。

アナログの時分秒針とMIP液晶で2つのタイムゾーンの時刻を表示するワールドタイム機能を持ち、アナログの時刻とデジタルの時刻は1ステップで簡単に入れ替えられる。ワールドタイムは43タイムゾーン、サマータイム対応だ。

新型のクオーツムーブメント「キャリバー U830」は、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様。フル充電の状態から約3年間の駆動力がある（パワーセーブ作動時）。そのほか、パーペチュアルカレンダー、デイ＆デイト表示、24時間表示、12時間／24時間の表示切り替え、1/100秒クロノグラフ（24時間計）などの機能を備える。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径43mm×厚さ13.8mm（設計値）
  • 風防：サファイアガラス（無反射コーティング）
  • バンド：ステンレススチール
  • 防水性能：20気圧
  • ムーブメント：クオーツ式「キャリバー U830」

ギャラリー

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      【実機写真】オリエントスター 2025秋冬新作 - 悠然とした時の姿…「M45 F8 メカニカルムーンフェイズ ハンドワインディング」
      ( Watch )
      SEP. 03, 2025

    • 2

      Large
      写真だけでわかる? ロレックス「デイトジャスト」、より古いモデルはどっち
      ( Watch )
      AUG. 27, 2025

    • 3

      Large
      【フォトレビュー】セイコー アストロン ネクスター「SBXC175」、透明感あるブルーは知的でクール！
      ( Watch )
      AUG. 24, 2025

    • 4

      Large
      写真だけでわかる? アンティークで人気のオメガ「スピードマスター プロフェッショナル」はどっち
      ( Watch )
      AUG. 20, 2025

    • 5

      Large
      【マヂカルラブリー村上】ジャガー・ルクルト「レベルソ」に刻んだ思い、刻みたい傷
      ( Watch )
      AUG. 25, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking