シチズン プロマスターから「空」の新作、新型ムーブメント搭載でアナデジコンビの高機能パイロットウオッチ

シチズン時計のプロフェッショナルスポーツウオッチ「シチズン プロマスター」から、新型のムーブメントを搭載したアナログ・デジタルコンビネーションのパイロットウオッチが発表された。

シチズン プロマスター / エコ・ドライブ コンビネーションウオッチ（左から、JV2005-58E、JV2000-51L、JV2006-55H）

カラーリングの異なる3モデルをラインナップし、10月2日に発売する。価格は、ブルーダイヤルにシルバーのケースとバンドの「JV2000-51L」が14万3,000円、ブラックダイヤルにグレーのケースとバンドの「JV2005-58E」が15万4,000円、グレーダイヤルにシルバーのケースとバンドの「JV2006-55H」が14万8,500円。

今回の新作は、プロマスターの「空（SKY）」に位置付けられるパイロットウオッチ。ダイヤルの上部に航空機のコックピットをイメージした3つのサブダイヤルを配置し、ベゼル部分にはさまざまな計算に使える航空計算尺を備えている（一例として、かけ算、割り算、速度計測、距離計測、単位変換、為替計算など）。インデックスや航空計算尺のパーツは光沢のある細めのデザインで、知的な印象に仕上げたとしている。

ダイヤル下部の液晶表示には、高精細なMIP液晶を採用。文字や数字が見やすく、屋外での視認性も高い。アナログの針とインデックスには夜光塗料も用いている。

アナログの時分秒針とMIP液晶で2つのタイムゾーンの時刻を表示するワールドタイム機能を持ち、アナログの時刻とデジタルの時刻は1ステップで簡単に入れ替えられる。ワールドタイムは43タイムゾーン、サマータイム対応だ。

新型のクオーツムーブメント「キャリバー U830」は、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様。フル充電の状態から約3年間の駆動力がある（パワーセーブ作動時）。そのほか、パーペチュアルカレンダー、デイ＆デイト表示、24時間表示、12時間／24時間の表示切り替え、1/100秒クロノグラフ（24時間計）などの機能を備える。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径43mm×厚さ13.8mm（設計値）

風防：サファイアガラス（無反射コーティング）

バンド：ステンレススチール

防水性能：20気圧

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー U830」

ギャラリー