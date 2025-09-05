マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
スズキ「スイフト」の販売台数が1,000万台突破! 最も多く売れている国は?

SEP. 05, 2025 08:05
Text : 藤田真吾
スズキ「スイフト」の販売台数が世界累計1,000万台を突破した。2004年11月の初代モデル発売から20年8カ月での達成となる。

  • スズキ「スイフト」の現行型(4代目)

    スズキ「スイフト」の現行型(4代目)

販売台数に占める日本の割合は8％

「スイフト」はスズキの世界戦略車。2004年の発売以来、日本をはじめ世界各国でカーオブザイヤー賞を受賞するなど、多くのユーザーに愛されているモデルだ。

  • スズキの初代「スイフト」

    初代「スイフト」

これまでに日本、ハンガリー、インド、中国、パキスタン、ガーナなどで生産し、日本、インド、欧州をはじめとする世界170以上の国と地域で販売してきたスイフト。世界累計1,000万台の内訳はインド61％、欧州14％、日本8％、その他17％となっている。インドでは2005年の発売以来、累計約600万台を販売。同国のコンパクトカー市場を牽引する存在となっているそうだ。

スイフト販売1,000万台の達成に際して、スズキの鈴木俊宏代表取締役社長は以下のコメントを発表した。

「世界中のお客様にスイフトをご愛用いただいたおかげで、世界累計販売台数1,000万台を達成することができました。心より感謝申し上げます。スイフトは、2004年に世界で通用する小型車として誕生し、以来、スズキを代表するモデルとして成長してまいりました。新型車として初めて、世界4か国でほぼ同時期に生産を開始するなど、スイフトはスズキのグローバル展開を大きく前進させる存在となりました。これからも、世界中のお客様の日々の移動を支える存在であり続けられるよう、チームスズキ一丸となって連携し、価値ある製品を提供し続けてまいります」

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

