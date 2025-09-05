マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ベルギー王室御用達チョコレート「ヴィタメール」が定番3品をリニューアル

SEP. 05, 2025 11:00
Text : フォルサ
ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」は9月1日から、ブランドの代表商品であるショコラ・ド・ヴィタメール、ショコラ・グラン、ショコラ・リュクスの3商品を順次リニューアルする。

  • ショコラ・ド・ヴィタメール

    ショコラ・ド・ヴィタメール

「ヴィタメール」は、今秋日本上陸35周年を迎える。

構想から完成まで約2年をかけたリニューアルでは、原材料・味わい・見た目・パッケージをすべて一新。ベルギー本店のシェフとディスカッションを行い、ヨーロッパのトレンドや文化を取り入れながら日本人の味覚に合わせた味わいに調整した。素材にあったチョコレートの選定をはじめ、フルーツのフレッシュな香りを残したり、味を感じる順番をコントロールして、奥行きのある味わいにこだわっている。パッケージはベルギー本店に合わせ、白を基調としたモダンで華やかなデザインに。

「ショコラ・ド・ヴィタメール」は、多彩な味わいをクーベルチュールチョコレートで包みこんだヴィタメールを代表するショコラの詰め合わせ。4個入(1,836円)から15個入(6,480円)までの4タイプを用意する。発売日は9月1日。

「ショコラ・グラン」は、カカオの風味と素材の良さを引き立てたガナッシュやプラリネなど、シンプルで上品な味わいのショコラを詰め合わせた。5個入(2,160円)から12個入(5,184円)までの3タイプを用意する。発売日は10月1日。

  • ショコラ・グラン

    ショコラ・グラン

「ショコラ・リュクス」は、多彩な味わいのショコラやシンプルなタブレットやオレンジピールなどをラインナップ。29個入(1万368円)と32個入(1万4,040円)2タイプを用意する。9月1日に発売した

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

