アラン・デュカス氏も来場、「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」開催直前、一日限りのスペシャルイベント

今年15周年を迎える「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」。イベント開始を目前に控えた8月30日、福井県「Le jardin(ル ジャルダン)」にて60名限定そして一日限りのスペシャルイベントが開催された。

2025年フォーカスシェフ・堀内亮氏が福井県食材で奏でるフレンチ

会場となった「Le jardin(ル ジャルダン)」のシェフは、2025年フォーカスシェフにも選ばれた堀内亮氏。京都府で生まれ、専門学校卒業後、東京銀座の名店「ロオジエ」でキャリアをスタート。その後「マンダリンオリエンタル東京」内のレストラン「シグネチャー」で経験を重ね、フランスへ。フランスの三ツ星レストランでは部門シェフや副料理長を務めた。帰国後はパレスホテル東京内のレストラン「by アラン・デュカス」」にてスーシェフに。現在は活躍拠点を福井へ移している。

堀内シェフが料理をふるまう 「Le jardin(ル ジャルダン)」

ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2025のフォーカスシェフにも選ばれている。フォーカスシェフとは、全国各地からイベントを盛り上げていること、自身のコンセプトを確立し表現していること、地元食材や和食材の魅力を積極的に発信していること、未来の星付きシェフ候補であることなど様々な基準から選ばれる、今注目すべき魅力的なシェフの証だ。

堀内シェフは、特に地元福井県の食材に強いこだわりを持ち、その土地ならではの風味や力強さを最大限に引き出す料理を追求していることから選出されたという。

イベント当日のためだけに用意されたプレートの展示も

アラン・デュカスも来福

イベントには、スペシャルゲストとしてフランス料理界の巨匠・アランデュカス氏も出席。

冒頭、デュカス氏は「この昼食会は大切な出会いと交流の場です。昨日も私は日本酒の蔵元・野菜の生産者など、情熱溢れる生産者の皆様と出会う機会に恵まれました。これらの出会いは、まさに特別な体験です。日本の食文化への敬意を表します」と挨拶した。

乾杯酒はスパークリングの日本酒「KOKURYU Awa 序」。黒龍として初めて2025年6月から登場したスパークリングだ。始まりにふさわしいお酒として「序」と名付けられている。

「KOKURYU Awa 序」

スペシャリテ「六条大麦とイカの温かいサラダ 汐ウニ風味のエキューム」

アミューズは「ジャガイモのコンフィ へしこ 奥井海生堂 昆布のジュレ」。明治4年創業、全国の料亭から引き合いがある奥井海生堂の昆布を使用したジュレと、福井県名産のへしこを味わう一品だ。

「ジャガイモのコンフィ へしこ 奥井海生堂 昆布のジュレ」

続いては「吉川ナスのグリエ ラタトゥイユ」。吉川ナスをラタトゥイユに仕上げ、焼きナスのアイスを添えた。パワフルな味わいであることから、しっかりとした味わいの「黑龍 山田錦」とともに味わう。

「六条大麦とイカの温かいサラダ 汐ウニ風味のエキューム」は堀内シェフのスペシャリテ。福井の特産である六条大麦のもちもちした食感とイカの旨味を活かした逸品。福井の汐ウニを白ワインと共にきめ細やかな泡状にしている。器にも福井の名物である越前焼を使用した。

日本酒は11月にしか登場しないという「黒龍 八十八号」をあわせる。泡の華やかさと⾹味豊かな⼤吟醸酒が相乗効果を生み出す。

メイン「若狭牛もも肉のポワレ」には20年熟成ポルトソースを

魚料理は「甘鯛のうろこ焼き 福井県産大豆の煮込み ソースヴァンブラン」。甘鯛のうろこをパリパリに焼き、身の下には福井県の大豆の煮込みと白ワイソースを添えた。合わせるのは黒龍・九頭龍・ESHIKOTOブランドの蔵元直営店「石田屋ESHIKOTO店」でしか販売しない「ESHIKOTO さかほまれ 生酒」。複雑味のある酒質が非常にマッチする。

「甘鯛のうろこ焼き 福井県産大豆の煮込み ソースヴァンブラン」

メインは「若狭牛もも肉のポワレ ペドロヒメネスヴィネガーを効かせた 20年熟成ポルトソース」。牛肉のみ、日本酒ではなく赤ワインの「Château des Annereaux Lalande-de-Pomerol 2006」をあわせた。果実味豊かでシルキー、2006年から熟成された深い旨みと滑らかな味わいが牛肉に合う。

「若狭牛もも肉のポワレ ペドロヒメネスヴィネガーを効かせた 20年熟成ポルトソース」

デザートは「福井県産コシヒカリのリオレ」と貴醸酒の九頭龍をペアリングしたもの。甘いデザートに、さらに甘い貴醸酒をあわせて満ち足りた気分に。

閑静な住宅街で落ち着いて福井県の食材を堪能できる立地も魅力。福井愛にあふれたフレンチを楽しんでみてはいかがだろうか。

ダイナースクラブ フランス レストランウィークは、毎年全国500以上のフレンチレストランが参加する、日本最大級のグルメイベント。期間中は対象店舗にて誰でも特別価格で本格フレンチのコース料理が気軽に楽しめる。価格はランチ・ディナーともに3,000円、6,000円、10,000円(税・サービス料込み/レストランによりいずれか価格は異なる)、今年は9月20日から10月20日の31日間開催される。