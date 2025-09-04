マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

ロータス「エミーラ」に「V6 SE」追加! 2,000万円強で予約受付中

SEP. 04, 2025 18:31
Text : 藤田真吾
Share
Contents
Tags

ロータスは「エミーラ」の2026年モデルに「V6 SE」と「レーシングライン」を追加する。日本での納車は2026年第1四半期に開始予定。「V6 SE」の価格は2,085万6,000円だ。

  • ロータス「エミーラ」

    ロータス「エミーラ」の「V6 SE」

「V6 SE」ってどんなモデル?

エミーラはミッドシップのプレミアムスポーツカー。今回の改良で2色のボディカラー(イオスグリーンとパープルヘイズ)が追加となり、冷却性能とトランスミッションの最適化も行われている。

「V6 SE」はロータスが誇る「純粋なドライビングプレジャー」をさらに高めたモデルであるとのこと。搭載するのは400馬力を発揮するスーパーチャージャー付き3.5リッターV型6気筒エンジンだ。標準で「LSD」(リミテッド・スリップ・ディファレンシャル)付きの6速マニュアルトランスミッション(MT)を搭載。オプションでオートマチックトランスミッション(AT)が選択できる。0-100km/h加速はわずか4.3秒。

標準のボディカラーは「ジンクグレー」(Zinc Grey)となる。専用の「V6 SE」バッジ、拡張されたブラックパック、20インチ鍛造アルミホイール、レッドブレーキキャリパー、アルカンターラ仕上げの高級感あるインテリア、スポーツペダルなどの特別装備が際立つモデルだ。

  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」

デザインオプションの「Racing Line」(レーシングライン)は「ターボ SE」および「V6 SE」に設定可能。ボディ下部のピンストライプやハイグロスブラックホイール、特別仕様のインテリアなどが特徴だ。

エミーラ2026年モデルの価格は1,822万7,000円～2,127万4,000円。

  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
  • ロータス「エミーラ」
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    日本でアメ車が売れない? 専門店「スカイオート」に聞く
    ( Car )
    AUG. 26, 2025

  • 2

    Large
    ロータリーエンジン搭載スポーツカーの原点? 真っ赤な車体で一世を風靡したマツダ車とは
    ( Car )
    AUG. 29, 2025

  • 3

    Large
    長距離移動はフワフワで快適? キャデラック「エスカレード」に日本で乗る
    ( Car )
    SEP. 02, 2025

  • 4

    Large
    まだ買える? 光岡自動車「M55 ファーストエディション」とは
    ( Car )
    AUG. 28, 2025

  • 5

    Large
    光岡自動車「M55」で300kmのロングドライブ敢行 - 走りは二の次…どころじゃない!
    ( Car )
    AUG. 25, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking