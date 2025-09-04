ロータス「エミーラ」に「V6 SE」追加! 2,000万円強で予約受付中

ロータスは「エミーラ」の2026年モデルに「V6 SE」と「レーシングライン」を追加する。日本での納車は2026年第1四半期に開始予定。「V6 SE」の価格は2,085万6,000円だ。

「V6 SE」ってどんなモデル?

エミーラはミッドシップのプレミアムスポーツカー。今回の改良で2色のボディカラー(イオスグリーンとパープルヘイズ)が追加となり、冷却性能とトランスミッションの最適化も行われている。

「V6 SE」はロータスが誇る「純粋なドライビングプレジャー」をさらに高めたモデルであるとのこと。搭載するのは400馬力を発揮するスーパーチャージャー付き3.5リッターV型6気筒エンジンだ。標準で「LSD」(リミテッド・スリップ・ディファレンシャル)付きの6速マニュアルトランスミッション(MT)を搭載。オプションでオートマチックトランスミッション(AT)が選択できる。0-100km/h加速はわずか4.3秒。

標準のボディカラーは「ジンクグレー」(Zinc Grey)となる。専用の「V6 SE」バッジ、拡張されたブラックパック、20インチ鍛造アルミホイール、レッドブレーキキャリパー、アルカンターラ仕上げの高級感あるインテリア、スポーツペダルなどの特別装備が際立つモデルだ。

デザインオプションの「Racing Line」(レーシングライン)は「ターボ SE」および「V6 SE」に設定可能。ボディ下部のピンストライプやハイグロスブラックホイール、特別仕様のインテリアなどが特徴だ。

エミーラ2026年モデルの価格は1,822万7,000円～2,127万4,000円。