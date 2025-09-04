本気でボディメイクをしたい人に、筋肉の回復を体内環境からケアするサプリ『テストチャージSTP』

アルファメイルが展開する高機能ヘルスケアブランド「ナイトプロテイン(NIGHT PROTEIN)」は、日本で初めて「エクスプローノックス(XPLONOX)」を配合したサプリメント『テストチャージSTP』の提供を開始した。

ナイトプロテインは男性のヘルスケア課題解決サポートを目的として、テストステロン検査キットやサプリメント、ヘルスケアメディアや専門家による生活習慣のコンサルティングサービスを提供している。

今回販売を開始した「テストチャージSTP」は、トレーニングのサイクルを加速させたいと思っている人、1回1回のハードなトレーニングを無駄にしたくない人と相性の良い素材を採用したボディメイク向けコンディショニングサプリメントとなる。

「エクスプローノックス」は、アジア圏で古くからパワーチャージに活用されてきた「タマリンド」と「ワサビノキ(モリンガ)」の有用な成分を抽出した先端素材。本商品は、ワサビノキとタマリンドに含まれる有用成分のプロアントシアニジンを40%以上、サポニンを15%以上含んでおり、これらががハードなボディメイクに有用だというデータが報告されている。

2025年8月27日現在、エクスプローノックスを採用したサプリメントは日本国内で「テストチャージSTP」のみ。

そのほか、日本のさくらんぼと異なるモンモラシーチェリーのエキスを純度が高い状態で濃縮した「チェリーピュア」、黒コショウに含まれる「ピペリン」を95%の濃度で抽出した「バイオペリン」を配合しており、連日のハードなトレーニングへのコンディション作りや摂取する栄養デリバリーをサポートする。

定期便の価格は、一袋約30日分の90粒入りで初回3,980円、2回目以降は6,200円。買い切りプランの場合、1袋8,900円となる。付随サービスとして、LINEでの専門家への相談サービスも実施している。公式サイトから注文を受け付けている。