ストレス社会で戦う男性の心身をサポート、やる気を呼び起こす「ブリスケア」配合サプリ「テストエイドOTM」登場

SEP. 04, 2025 16:15
Text : 安藤美耶
アルファメイルが展開する高機能ヘルスケアブランド「ナイトプロテイン(NIGHT PROTEIN)」は、日本で初めて「ブリスケア(BLISSCARE)」を配合したサプリメント『テストエイドOTM』の提供を開始した。

  • サプリメント『テストエイドOTM』

    サプリメント『テストエイドOTM』

ナイトプロテインは男性のヘルスケア課題解決サポートを目的として、テストステロン検査キットやサプリメント、ヘルスケアメディアや専門家による生活習慣のコンサルティングサービスを提供している。

今回販売を開始した「ブリスケア(BLISSCARE)」を配合したサプリメント『テストエイドOTM』は、ストレス社会で「常に高いパフォーマンスを発揮しなければ」と、体力や気力、モチベーションが低下する中で日々を過ごす日本人におくる、戦うためのコンディションをケアするサプリメントとして登場した。

ブリスケアは、ムクナ豆由来の天然のL-ドーパを、一般的なサプリメント15％～30％のところ、60%で凝縮した素材。L-ドーパはやる気を司る物質として知られるドーパミンの原材料となる物質で、ビジネスマンから注目を集めている。2025年8月27日現在、ブリスケアを採用したサプリメントは日本国内で「テストエイドOTM」のみとなる。

  • 「ブリスケア」

    「ブリスケア」

そのほか、ヒマラヤの土壌で凝縮された天然の有機物であるシラジットを精製した「ミートシラジート」、シベリアや北欧などの極寒地域に自生する高山植物で、古くから心身のコンディショニングにおいて重宝されてきた「ロディオラロゼア」、黒コショウに含まれる「ピペリン」を95%の濃度で抽出した「バイオペリン」といった、男性の心身にアプローチする素材が含まれている。

  • 「ミートシラジート」

    「ミートシラジート」

  • 「ロディオラロゼア」

    「ロディオラロゼア」

  • 「バイオペリン」

    「バイオペリン」

定期便の価格は、一袋約30日分の60粒入りで、初回3,100円、2回目以降は4,500円。買い切りプランの場合、1袋6,400円となる。付随サービスとして、LINEでの専門家への相談サービスも実施している。公式サイトから注文を受け付けている。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

