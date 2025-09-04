マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
「定年前に富裕層の仲間入りを果たすには」20代～50代まで、年収いくら稼げば達成できる？

SEP. 04, 2025 12:15
Text : 安藤真一郎
富裕層とは一般的に資産1億円以上を保有する方で、いつかは富裕層になりたい方も多いでしょう。1億円以上の資産を築くには、いくらの年収が必要なのでしょうか? この記事では50代で富裕層になるために必要な年収や貯蓄の目安を解説します。

年代別の目安年収シミュレーション

富裕層にはさまざまな定義がありますが、一般的には資産1億円以上とされることが多いです。

50代で資産1億円以上があれば、老後の不安は大幅に減ることが期待できます。ただし、実際に達成するには、若い頃から資産形成を進める必要があります。

50代で資産1億円以上を達成するのに必要な年収の目安をシミュレーションで計算しました。前提条件は以下のとおりです。

前提条件

  • 目標：50代で純資産1億円
  • 開始年齢：22歳
  • 貯蓄率：手取り(額面の80%)の30%
  • 年収の成長：新卒から徐々に上昇
  • 投資運用利回り：年4%

なお、このシミュレーションでは、利益にかかる税金は無視するものとします。

50歳で到達する場合のシミュレーション

  • ※シミュレーションデータはGoogle Geminiで作成

シミュレーションの結果、50歳で資産1億円以上に到達する年収のモデルケースは以下のとおりです。

  • 22歳：約600万円
  • 30歳：約760万円
  • 40歳：約1,021万円
  • 50歳：約1,372万円

50歳ちょうどで資産1億円を達成するには、20代のころからかなりの高年収が必要で、40代で1,000万円が必要です。

また、手取り収入の30%を資産形成に回すという点も、決して簡単なことではありません。大手企業の中でもとくに高賃金の会社に勤め、無駄な支出を徹底的に減らせる方でないと、達成するのは難しいでしょう。

59歳で到達する場合のシミュレーション

  • ※シミュレーションデータはGoogle Geminiで作成

59歳で到達する場合の年収のモデルケースは以下のとおりです。

  • 22歳：約303万円
  • 30歳：約383万円
  • 40歳：約515万円
  • 50歳：約693万円

50歳で必要な年収はおよそ700万円という結果になりました。それ以前の年代も含め、現実的な数字といえるでしょう。

ただし、このモデルは50代も年収が伸びることを想定しています。50歳以降の年収が伸び悩む場合、20代～40代ではさらに高い年収が必要です。

富裕層を目指す人のためのアクションリスト

最後に、資産1億円を目指す方が押さえておきたい、年代別のアクションを紹介します。

  • 20代：貯蓄率の確保＋投資リテラシー習得
  • 30代：収入アップ施策(転職・副業・昇進)
  • 40代：支出最適化と投資ポートフォリオの見直し
  • 50代：資産の守りと相続・出口戦略の検討

20代の頃から収入の一定割合を確実に資産形成に回せるように、習慣づけることが重要です。30代以降は積極的に収入アップを図る必要があります。

40代は家族での出費が増えていく方が多いため、いかに家計支出を抑えるかが鍵になります。投資に回す金額を確保しましょう。

50代で富裕層(資産1億円)を目指すには、年収の成長戦略と貯蓄・投資の両輪が必要です。年収1,000万円でも「貯められなければ」富裕層にはなれません。

自分の現在地を確認し、将来設計とのギャップがどれだけあるかを把握しましょう。

安藤真一郎

あんどうしんいちろう

マーケティング会社に勤務した後、フリーランスのライターに転身。 多種多様なジャンルの記事を執筆するなかで、金融リテラシーを高めることや情報発信の重要性に気づき、現在はマネー系ジャンルを中心に執筆している。 ライターとして、知識のない人でも理解しやすいよう、かみくだいた文章にすることが信条。 ファイナンシャルプランニング技能士2級、日商簿記検定2級取得。

本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

