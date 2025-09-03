マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ルイ・ヴィトンの新作メンズバッグチャームはラグジュアリーで陽気な雰囲気

SEP. 03, 2025 17:20
Text : 藤田真吾
ルイ・ヴィトンは2025秋冬メンズ・コレクションから新作メンズバッグチャームを発売した。温かみのある愛らしいデザインがラグジュアリーで陽気な印象だ。

ギフトに最適なバッグチャームたち

レッドのベルベットで仕上げた「バッグチャーム・LV ラッキー ハート」は「LV Flower」やブルーのトランク、「Marque L. Vuitton Deposee」といったメゾンのアイコニックなパッチがプラッシュ(フラシ天)のチャームをプレイフルに彩る。シルバーカラーのスナップフックでベルトループやバッグストラップ、キーチェーンなどにしっかりと取付けられる。

  • ルイ・ヴィトンのメンズバッグチャーム

    「バッグチャーム・LV ラッキー ハート」。価格：10万100円、素材：ベルベット LOUIS VUITTON

「バッグチャーム・LV ラッキー トレフォイル」はグリーンのプラッシュ(フラシ天)なベルベットで仕上げたトレフォイルに「LV Flower」やレッドのトランク、「Marque L. Vuitton Deposee」の3つのシグネチャーパッチをあしらった。シルバーカラーのスナップフックでバッグやキーチェーンなどにしっかりと取付けられる。

  • ルイ・ヴィトンのメンズバッグチャーム

    「バッグチャーム・LV ラッキー トレフォイル」。価格：10万100円、素材：ベルベット LOUIS VUITTON

「バッグチャーム・LV ラッキー ダイス」は懐かしさを感じさせるブルーのベルベットで仕上げたゲームボードの定番アイテム。各側面にホワイトのドットと「LV Flower」シグネチャーの刺繍をあしらった。モノグラムのコードに取付けられたサイコロが揺れるデザインとなっている。

  • ルイ・ヴィトンのメンズバッグチャーム

    「バッグチャーム・LV ラッキー ダイス」。価格：12万2,100円、素材：ベルベット LOUIS VUITTON

「バッグチャーム・LV ラッキー ロック」は「LV Flower」やグリーンのトランク、「Marque L. Vuitton Deposee」のパッチを配したオレンジのチャームにオーナメンタルキーをあしらった。

  • ルイ・ヴィトンのメンズバッグチャーム

    「バッグチャーム・LV ラッキー ロック」。価格：10万100円、素材：フェイクファー LOUIS VUITTON

「バッグチャーム・LV ラッキー チェーン」は柔らかなベルベットで仕上げたチェーンに鮮やかなレッドのチャームとレザーのアンシャッペのセットが美しいアクセントを添える。

  • ルイ・ヴィトンのメンズバッグチャーム

    「バッグチャーム・LV ラッキー チェーン」。価格：17万1,600円、素材：ベルベット LOUIS VUITTON

