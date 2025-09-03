革靴「リーガル」の端材を加工したレザーストラップで、クラッシックな風合いの「セイコー プレザージュ」

セイコーウオッチは、「セイコー プレザージュ」のクラシックシリーズから、アップサイクルのレザーストラップを使用したモデルを、10月10日に全世界3,000本限定(うち国内500本)で発売する。

レザーストラップ

使用しているアップサイクルレザーは、1961年に日本に上陸したシューズブランド「REGAL(リーガル)」の「ローファー」をデザインソースに、上質な革靴にみられる立体的なフォルムを感じさせる仕立てで、革の艶とクラシックな風合いを引き出した。使用している革は、靴の製造工程で使用されなかった素材や、端材を使用している。

ダイヤルには、江戸時代の文政期に、茶人や芸道に熱心な人々を中心に愛された染め色「白茶(しらちゃ)」の柔らかな色味を基調として、緩やかなグラデーション仕上げを施した。また、上品なゴールドを用いたインデックスと時分針を採用して、視認性を確保するとともに、あたたかみのあるクラシックな印象を演出する。

しなやかな造形のケースは、柔らかな曲線で構成。ベゼルはさりげないブラウンカラーに、立体感のある繊細な装飾を施すことで、控えめながらも精緻な装飾美を実現した。

また、日本国内で販売するモデルには、自身で付け替え可能なアップサイクル・レザーストラップを追加で用意。

リーガルブランドの中でも長く愛されている「サドルシューズ」の製造工程で生まれた端材などを活用し、定番カラーの黒とソーテルの革色のコンビネーションで、遊び心をストラップで表現した。ふっくらとしたつま先のフォルムから着想を得て、ストラップの先端は柔和な曲線に仕上げている。

「セイコー プレザージュ」クラシックシリーズ アップサイクル・レザーストラップ限定モデル

SARX135