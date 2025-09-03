マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

革靴「リーガル」の端材を加工したレザーストラップで、クラッシックな風合いの「セイコー プレザージュ」

SEP. 03, 2025 17:41
Text : 岩木華子
Share
Contents

セイコーウオッチは、「セイコー プレザージュ」のクラシックシリーズから、アップサイクルのレザーストラップを使用したモデルを、10月10日に全世界3,000本限定(うち国内500本)で発売する。

  • 「セイコー プレザージュ」クラシックシリーズ アップサイクル・レザーストラップ限定モデル

    「セイコー プレザージュ」クラシックシリーズ アップサイクル・レザーストラップ限定モデル

  • レザーストラップ

    レザーストラップ

使用しているアップサイクルレザーは、1961年に日本に上陸したシューズブランド「REGAL(リーガル)」の「ローファー」をデザインソースに、上質な革靴にみられる立体的なフォルムを感じさせる仕立てで、革の艶とクラシックな風合いを引き出した。使用している革は、靴の製造工程で使用されなかった素材や、端材を使用している。

ダイヤルには、江戸時代の文政期に、茶人や芸道に熱心な人々を中心に愛された染め色「白茶(しらちゃ)」の柔らかな色味を基調として、緩やかなグラデーション仕上げを施した。また、上品なゴールドを用いたインデックスと時分針を採用して、視認性を確保するとともに、あたたかみのあるクラシックな印象を演出する。

しなやかな造形のケースは、柔らかな曲線で構成。ベゼルはさりげないブラウンカラーに、立体感のある繊細な装飾を施すことで、控えめながらも精緻な装飾美を実現した。

また、日本国内で販売するモデルには、自身で付け替え可能なアップサイクル・レザーストラップを追加で用意。

  • リーガル「サドルシューズ」をモチーフにした付け替えストラップ

    リーガル「サドルシューズ」をモチーフにした付け替えストラップ

リーガルブランドの中でも長く愛されている「サドルシューズ」の製造工程で生まれた端材などを活用し、定番カラーの黒とソーテルの革色のコンビネーションで、遊び心をストラップで表現した。ふっくらとしたつま先のフォルムから着想を得て、ストラップの先端は柔和な曲線に仕上げている。

「セイコー プレザージュ」クラシックシリーズ アップサイクル・レザーストラップ限定モデル

  • SARX135

    SARX135

  • 価格：16万5,000円
  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：40.2mm/13.0mm
  • 風防：デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
  • 防水性能：日常生活用強化防水(10気圧)
  • ムーブメント：メカニカルムーブメント キャリバー 6R55
  • パワーリザーブ：約72時間
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      写真だけでわかる? ロレックス「デイトジャスト」、より古いモデルはどっち
      ( Watch )
      AUG. 27, 2025

    • 2

      Large
      【マヂカルラブリー村上】ジャガー・ルクルト「レベルソ」に刻んだ思い、刻みたい傷
      ( Watch )
      AUG. 25, 2025

    • 3

      Large
      【フォトレビュー】セイコー アストロン ネクスター「SBXC175」、透明感あるブルーは知的でクール！
      ( Watch )
      AUG. 24, 2025

    • 4

      Large
      写真だけでわかる? アンティークで人気のオメガ「スピードマスター プロフェッショナル」はどっち
      ( Watch )
      AUG. 20, 2025

    • 5

      Large
      高級腕時計に「ラバーベルト」は似合わない? それは誤解です
      ( Watch )
      AUG. 22, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking