吉田カバン「FILAMENT」を発売 - 竹やレザーで機能美を追求した「LUGGAGE LABEL」約1年ぶりの新作

SEP. 03, 2025 10:35
Text : PREMIUM編集部
吉田カバンは9月4日、「LUGGAGE LABEL(ラゲッジ レーベル)」ブランドで約1年ぶりの新作となる「FILAMENT(フィラメント)」を発売する。

「FILAMENT」は、作り手の知恵と技を集積し、日々の暮らしを豊かにしてくれるバッグシリーズ。竹やレザーを使い、機能美を追求している。

焼きをいれた竹のハンドルは、よく手に馴染み、開閉の際もつかみやすく、見た目の美しさだけではなく機能的な面も持ち合わせている。1本のレザーと竹でハンドルを構成し、竹の下にレザーハンドルをくぐらせることで、自重で鞄の間口が閉まるような仕組みに仕上げた。

また、レザーのハンドルは、柔らかくてタッチ感の良い革と布帛のバッグで使用する芯材を合わせており、経年変化を待たず、最初から柔らかな質感で握り心地のよいハンドルとなっている。

レザー部分を留め合わせている真鍮製の鋲は、あえて裏表を逆で使い陰影を出すとともに、使用する際、手に引っ掛からないよう快適さを求めた。

バッグ本体はキャンバス素材で、ナチュラルさが上品な雰囲気を演出。さらに、鞄が自立し、中に荷物を入れても安定するよう、本体生地には荷物を包み込むようにテープをバイアス方向に縫い付けている。

内装には、中央に仕切りを取り付けそこに斜めにカットしたポケットを付属。鞄のなかで荷物が重なり使いづらくなるような状態を防いでいる。

「VERTICAL TOTE BAG」(100,100円)、「TOTE BAG」(102,300円)、「2WAY SHOULDER BAG」(104,500円)の全3型のラインナップで、それぞれブラックとサンドの2色を展開する。

  • 「VERTICAL TOTE BAG」(100,100円)

  • 「VERTICAL TOTE BAG」(100,100円)

  • 「VERTICAL TOTE BAG」(100,100円)

  • 「VERTICAL TOTE BAG」(100,100円)

  • 「VERTICAL TOTE BAG」(100,100円)

  • 「TOTE BAG」(102,300円)

  • 「TOTE BAG」(102,300円)

  • 「TOTE BAG」(102,300円)

  • 「TOTE BAG」(102,300円)

  • 「TOTE BAG」(102,300円)

  • 「2WAY SHOULDER BAG」(104,500円

  • 「2WAY SHOULDER BAG」(104,500円

  • 「2WAY SHOULDER BAG」(104,500円

  • 「2WAY SHOULDER BAG」(104,500円

  • 「2WAY SHOULDER BAG」(104,500円

