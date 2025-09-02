固定・変動・10年固定、今年中に住宅ローン金利は上がるのか

マンションリサーチは8月29日、8月の住宅ローン金利と中古マンション市場の動向についての分析結果を発表した。

DH住宅ローン指数の推移

まず、変動金利は見かけは上昇しているものの実質は横ばいになっている。日銀が「政策金利の変更は慎重に見極める」との姿勢を示す一方で、植田総裁は「政策金利は0.5%と低い」と発言しており、経済の動き次第では年内にも利上げ圧力が強まる可能性があるという。

10年固定金利では、国債金利上昇で一気に高止まりし、8月以降も米国では関税政策によるインフレ懸念が強まり、米長期金利が上昇している。日本の金利も上昇基調にあり、日銀が政策金利を引き上げれば、10年固定は2%超えとなる見込みとのこと。

全期間固定金利は、現在の国際経済を背景とした米国金利の上昇や円安傾向が続けば、さらに上がる可能性が高いという。

首都圏住宅市場の価格動向を見ると、埼玉県、千葉県、神奈川県の平均購入価格は2024年前半までは上昇傾向にあったが、その後の推移は埼玉県と千葉県では平均購入価格が微減傾向となり、神奈川県ではほぼ横ばいと、地域ごとに差が生じている。

この現象は、価格が既に高騰していたところに金利上昇が加わり、住宅購入における家計負担の上限に達したことが影響していると推測されるという。