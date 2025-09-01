時計職人への讃辞を込めたグラスヒュッテ・オリジナルの新作コンプリケーション「パノマティック・カレンダー」

ドイツの高級時計メーカーであるグラスヒュッテ・オリジナルから、新作となる「パノマティック・カレンダー（1-92-11-01-03-61）」が登場した。複数の複雑機構を備えたコンプリケーションは、世界限定150本、価格は611万6,000円。

今回の新作は、グラスヒュッテ・オリジナルの時計職人たちの情熱に対する讃辞を込めて創られた。工房の伝統として、職人たちは日が昇る前の早朝から仕事を始める。古くは「太陽の光を最大限に活用」するための習慣だったが、静寂の中で思考が研ぎ澄まされ、新たなインスピレーションと斬新な視点が得られるという。この伝統は現在も受け継がれ、早朝の時間帯がもたらす不思議な力は色あせることがないとしている。

そんなバックストーリーを持つパノマティック・カレンダーは、澄み渡る透明感と深いブルーをたたえ、詩的な要素と精緻な機構を融合。スケルトンの文字盤は、「ブルー オブ ドーン（Blue of Dawn）」と呼ばれるブルーのコーティングと、「レコード引き」装飾の仕上げ。『内部に秘めた何層にも連なる「魂」を存分に堪能できる』という詩的な表現がなされている。

3時位置から6時位置にはレトログラードの月（Month）表示を配置。ブルーのカーブサファイアクリスタルの下に12カ月を数字で表示し、リングインジケーターが1つの月を強調表示する。

合わせて、4時位置のパノラマデイトによって月日を表現する。このアニュアルカレンダーで日付調整が必要になるのは、3月1日のみ（年に1回）。

2時位置のムーンフェイズはクラシックな装い。ダークブルーの星空は手作業で制作されている。時分針はブルーのスティール製。ホワイトゴールドのアプライドインデックス、スーパールミノバ（蓄光塗料）仕上げのドットによって視認性を確保した。

ムーブメントは自社製の自動巻き機械式「キャリバー 92-11」で、100時間という非常に長いパワーリザーブを誇る。ムーブメントの各所には伝統的な装飾を施しており、ケースの表と裏の両面からその美しさを眺められる。

ケース素材：プラチナ

ケースサイズ：径42mm×厚さ12.4mm

風防：サファイアクリスタル

ストラップ：ルイジアナ産アリゲーターレザーストラップ、またはシンセティックストラップ

防水性能：5気圧

ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー 92-11」

パワーリザーブ：約100時間

おもな機能：スモールセコンド、パノラマデイト、レトログラード月表示付きアニュアルカレンダー、ムーンフェイズ

アリゲーターストラップ