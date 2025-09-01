マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
“わたし専用のワイン定期便”が楽しめる、新サブスク「Your Somm by Enoteca」がスタート

SEP. 01, 2025 18:15
Text : 岩木華子
エノテカは、ワインのサブスクリプションサービス「Your Somm(ユア・ソム) by Enoteca」をエノテカ・オンラインで9月1日に開始した。

「Your Somm by Enoteca」は、約1,000種類のラインアップの中から、一人ひとりの好みやライフスタイルに応じて最適なワインを届ける。忙しくてワインを選ぶ時間がなかったり、つい似たワインばかり選んでしまったりする人が、気軽に新しいワインとの出会いを楽しめる機会となる。

コンセプトは「わたし専用のワイン定期便」で、ワインの本数(3本または5本)や、ワインタイプ、味わいの好み、配送頻度を自由に設定可能。初めにワインタイプや味わいの好みを登録すると、それぞれ嗜好に合うワインが届く。

ワインは赤・白・スパークリング・ロゼ/オレンジの4種類から選択でき、赤・白は本数制限なしで、スパークリングとロゼ/オレンジは1回あたり各1本まで選べる(ロゼ/オレンジはどちらか1本のみ。ロゼのみ、オレンジのみの選択は不可)。また、季節に合わせたおすすめのワインを配送する「ソムリエにおまかせ」も用意している。

対象となるワインは、エノテカ・オンラインのラインアップを組み合わせて配送する。受け取りの間隔は4週・8週・12週から選べ、利用を一時的に休止したい場合はスキップも可能。原則として約1年間、同じワインが届かないよう設計しているという。1回分の料金は税・送料込み1万2,100円で、初回は特典として1,100円引きで提供する。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

