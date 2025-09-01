マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
日本限定10本のブライトリング「プレミエ トゥールビヨン」

SEP. 01, 2025 15:59
Text : 林利明
ブライトリングから日本国内10本という稀少なタイムピース、「プレミエ B21 クロノグラフ トゥールビヨン 42 リミテッド エディション（RB21203A1Q1P1）」が登場する。

1940年代に生まれた「プレミエ」を現代に甦らせたコレクションは、ブライトリングの卓越した時計製造技術が込められ、そして特別なエレガンスを伝える存在。今回の限定ピースは、プレミエの最上位となる「プレミエ トゥールビヨン」の1本となる。価格は935万円。

  • プレミエ B21 クロノグラフ トゥールビヨン 42 リミテッド エディション（RB21203A1Q1P1）

    プレミエ B21 クロノグラフ トゥールビヨン 42 リミテッド エディション（RB21203A1Q1P1）

その名の通りトゥールビヨンを持つこの精巧なムーブメント「キャリバー ブライトリングB21」は、ラ・ジュー・ペレ社とブライトリングの共同開発。トゥールビヨンとクロノグラフという珍しい組み合わせを実現している。

深紫（こきむらさき）のダイヤルは、コンプリケーション・ムーブメントにふさわしいもの。光を受けて輝く深みのある紫は黎明の空のようなイメージで、12時位置のトゥールビヨン・キャリッジは明けの明星のよう。なお、今回の「プレミエ B21 クロノグラフ トゥールビヨン 42 リミテッド エディション（RB21203A1Q1P1）」は日本からの発案で誕生した。

  • ケース素材：18Kレッドゴールド
  • ケースサイズ：径42mm×厚さ15.25mm
  • 風防：ドーム型サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
  • ストラップ：ブラウンのアリゲーターレザー
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー ブライトリングB21」
  • パワーリザーブ：約55時間
  • クロノグラフ：1/4秒、60分計
