グレングラントのウルトラプレミアラインを締めくくる第3弾、「グレングラント 30年」発売

CAMPARI JAPANの展開するシングルモルトスコッチウイスキー「グレングラント」は、「グレングラント 30年 700ml」を9月1日に発売した。

GLASSHOUSE COLLECTION

現在の通常ラインアップの中では熟成期間が最も長い「グレングラント 30年 700ml」は、2024年6月に引退した60年以上のキャリアを誇るマスターディスティラー、デニス・マルコム氏が就任中最後に手掛けた「GLASSHOUSE COLLECTION（グラスハウスコレクション）」の第3弾。

「GLASSHOUSE COLLECTION」は、グレングラントのウルトラプレミアムライン。本コレクションは、ブランドを成長させた創業者の息子が、世界中を飛び回って珍しい花や植物を持ち帰り、蒸溜所敷地内にあるガラス張りの温室（GLASSHOUSE）で育てて保護をしていた、というブランドヒストリーから着想を得て誕生した。

商品は、最高級のオロロソシェリー樽とバーボン樽の2つのタイプの原酒を用いており、蒸溜所の伝統ある石造りの倉庫にて熟成を重ねた。厳選されたカスクを用いた、スモールバッチでの生産となる。ノンチルフィルタード製法を用いたことで、原酒の個性がしっかりと残り、グレングラント特有の華やかでフルーティーな味わいに、甘くクリーミーな味わいと豊かな果実の余韻が完璧な形で調和する。

価格は、税抜きで45万円。テイスティングノートは下記の通り。