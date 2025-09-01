マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
吉田カバン「ほぼ日手帳×POTR」を発売 - 本体付属の手帳カバー

Updated SEP. 01, 2025 14:19
Text : PREMIUM編集部
吉田カバンは9月1日、持つ人の好みやライフスタイルに合わせて使える「ほぼ日手帳」と「POTR」のコラボレーションアイテムを発売。小さなバッグを持って出かけるような使い勝手の良さが魅力の手帳カバーで価格はカズンサイズ(A5)が2万4,420円、ほぼ日手帳定番のオリジナルサイズ(A6)が2万460円。

「ほぼ日手帳」は「LIFEのBOOK」をコンセプトに、持つ人が自分の生活やスタイルに合わせて自由にのびのび使える手帳。細部まで工夫を凝らした手帳は、スケジュール管理や「記録」のためのノートとしても使うことができる。

このコラボレーションでは、小さなバッグを持って出かけるような使い勝手の良さが魅力の手帳カバーを製作。「ほぼ日手帳」定番の「オリジナル」サイズ(A6)と「カズン」サイズ(A5)の手帳を、その日使いたいものやカードなどの必需品と一緒に気軽に持ち歩くことができる。

「オリジナル」サイズと「カズン」サイズには、それぞれA6とA5のほぼ日手帳 2026(1日1ページ/2026年1月はじまり/月曜はじまり)本体が付属する。

販売場所は、PORTER STAND、KURA CHIKA by PORTER、POTR、CLOAKROOM by PORTER、PORTER KOREA(ITAEWON)、KURA CHIKA by PORTER HONG KONG(MOKO、HYSAN PLACE)、PORTER BANGKOK、吉田カバンオフィシャルオンラインストア、POTR POP-UP@高知 蔦屋書店。

※一部海外店舗では発売日が異なる。
※完全数量限定につき、在庫がなくなり次第終了。

