ブライトリング×NFL - 32チームのバリエーションがそろう「クロノマット オートマチック GMT」「エンデュランス プロ」

SEP. 01, 2025 12:38
Text : 林利明
Contents

ブライトリングと米国のプロアメリカンフットボールリーグ「NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）」は、複数年のグローバルパートナーシップを発表。ブライトリングはNFL史上初の公式ラグジュアリータイムピースパートナーとなる。

今回それを記念したタイムピースとして、「クロノマット オートマチック GMT」と「エンデュランス プロ」のコレクションからNFLチームエディションをリリース。各コレクションにおいて、NFL所属の32チームそれぞれの公式チームカラーとロゴを採用したモデルをラインナップする。

クロノマット オートマチック GMT 40 NFL チーム エディション

「クロノマット オートマチック GMT 40 NFLチーム エディション」の価格は90万2,000円。文字盤のカラーリングは各NFLチームのプライマリーカラーに合わせ、たとえばサンフランシスコ・49ersのモンタナレッド、フィラデルフィア・イーグルスのミッドナイトグリーンなどだ。

一方、コントラストを考慮したGMT針は、各チームのセカンダリーカラー。一例として、スティーラーズのゴールドやブロンコスのネイビーといったカラーだ。ケースバックには各チームのロゴを刻んでおり、NFLチームへの最後のオマージュだとしている。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径40mm×厚さ11.77mm
  • 風防：ドーム型サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
  • ブレスレット：ステンレススチール
  • 防水性能：200m
  • ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー ブライトリング32」（COSC認定）
  • パワーリザーブ：約42時間

エンデュランス プロ NFL チーム エディション

「エンデュランス プロ NFLチーム エディション」の価格は69万8,500円。エンデュランス プロは軽量かつ頑丈なチタン素材を使用しているコレクションだ。NFLチーム エディションはアメリカン・フットボールを意識した設計だが、スポーティーなクロノグラフとして日常にもぴったりだとしている。

32チームごとのバリエーションを用意し、それぞれ各チームのプライマリーカラーをあしらったパルスメーター（脈拍計）付きのインナーベゼルを搭載。6時位置のサブダイヤルには各チームのロゴを配し、チタン製ケースバックにはNFLシールドを刻んだ。

  • ケース素材：チタン
  • ケースサイズ：径44mm×厚さ12.5mm
  • 風防：サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
  • ストラップ：ブラックラバー
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：温度補正付きスーパークォーツ「キャリバー ブライトリング 82」
  • クロノグラフ：1/10秒、30分計
