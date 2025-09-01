ブライトリング×NFL - 32チームのバリエーションがそろう「クロノマット オートマチック GMT」「エンデュランス プロ」

ブライトリングと米国のプロアメリカンフットボールリーグ「NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）」は、複数年のグローバルパートナーシップを発表。ブライトリングはNFL史上初の公式ラグジュアリータイムピースパートナーとなる。
今回それを記念したタイムピースとして、「クロノマット オートマチック GMT」と「エンデュランス プロ」のコレクションからNFLチームエディションをリリース。各コレクションにおいて、NFL所属の32チームそれぞれの公式チームカラーとロゴを採用したモデルをラインナップする。
クロノマット オートマチック GMT 40 NFL チーム エディション
「クロノマット オートマチック GMT 40 NFLチーム エディション」の価格は90万2,000円。文字盤のカラーリングは各NFLチームのプライマリーカラーに合わせ、たとえばサンフランシスコ・49ersのモンタナレッド、フィラデルフィア・イーグルスのミッドナイトグリーンなどだ。
一方、コントラストを考慮したGMT針は、各チームのセカンダリーカラー。一例として、スティーラーズのゴールドやブロンコスのネイビーといったカラーだ。ケースバックには各チームのロゴを刻んでおり、NFLチームへの最後のオマージュだとしている。
- ケース素材：ステンレススチール
- ケースサイズ：径40mm×厚さ11.77mm
- 風防：ドーム型サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
- ブレスレット：ステンレススチール
- 防水性能：200m
- ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー ブライトリング32」（COSC認定）
- パワーリザーブ：約42時間
エンデュランス プロ NFL チーム エディション
「エンデュランス プロ NFLチーム エディション」の価格は69万8,500円。エンデュランス プロは軽量かつ頑丈なチタン素材を使用しているコレクションだ。NFLチーム エディションはアメリカン・フットボールを意識した設計だが、スポーティーなクロノグラフとして日常にもぴったりだとしている。
32チームごとのバリエーションを用意し、それぞれ各チームのプライマリーカラーをあしらったパルスメーター（脈拍計）付きのインナーベゼルを搭載。6時位置のサブダイヤルには各チームのロゴを配し、チタン製ケースバックにはNFLシールドを刻んだ。
- ケース素材：チタン
- ケースサイズ：径44mm×厚さ12.5mm
- 風防：サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
- ストラップ：ブラックラバー
- 防水性能：10気圧
- ムーブメント：温度補正付きスーパークォーツ「キャリバー ブライトリング 82」
- クロノグラフ：1/10秒、30分計