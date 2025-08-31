マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
米国海軍特殊部隊ネイビーシールズと大海原のパイレーツが融合したルミノックスの新作タイムピース

AUG. 31, 2025 09:00
Text : 林利明
アウトドア・ミリタリーウォッチブランドのルミノックスから、「Luminox Navy SEAL COLORMARK 3050 SERIES」のスペシャルエディションとなる新作が登場した。世界限定888本、価格は9万8,010円。

  • Luminox Navy SEAL COLORMARK 3050 SERIES（Ref.3051.PIR.LE）

    Luminox Navy SEAL COLORMARK 3050 SERIES（Ref.3051.PIR.LE）

このシリーズは、米国海軍特殊部隊「NAVYSEALs（ネイビーシールズ）」の軍事調達担当との共同開発によって生まれたダイビングウォッチだ。今回の新作（Ref.3051.PIR.LE）は、新境地ともいえるパイレーツウォッチ。

ジョリー・ロジャー（海賊旗）の不朽の象徴性からインスパイアされたというこの1本は、ネイビーシールズをはじめとするエリート部隊の精密さと、大海原のパイレーツが宿す大胆な精神を融合したとする。9時位置に配置したジョリー・ロジャーのシンボルはスーパールミノバ（蓄光塗料）で仕上げており、暗い場所でも鮮やかに光る。

合わせて、針とインデックスには自己発光システム「ルミノックス・ライト・テクノロジー（LLT）」を採用。外部の光源などを必要とせず、最長で約25年間も自己発光する。

ベルクロ（面ファスナー）のストラップは、上面にブラックラバーのルミノックスロゴをステッチ。ムーブメントはクォーツ式の「Ronda 515」で、電池寿命は製造から約4年間となっている。

  • ケース素材：CARBONOX（カーボン複合素材）
  • ケースサイズ：径44mm×厚さ14mm
  • 風防：ミネラルクリスタルガラス
  • ストラップ：ベルクロストラップ
  • 防水性能：200m
  • ムーブメント：クォーツ式「Ronda 515」
  • 電池寿命：製造から約4年間
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

