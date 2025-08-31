現役秘書が保証します! 絶対に外さない万人受け手土産3選

秘書室会員約38,400人のネットワークを活用し、現役秘書の目利きにより選ばれたビジネス使いに適した手土産を紹介している「接待の手土産」。今回は「絶対に外さない万人受け手土産」をご紹介します。

Kuma3「銀座くろまめへしれけーき」(7,344円)

銀座の日本料理「Kuma3(クマサン)」がプロデュースする、1日限定20本の「銀座くろまめへしれけーき」。丹波黒豆や最高級のフランス産発酵バター、SDGsに積極的に取り組んだ地域循環型の生産法で育てた、高品質な平飼い卵の「フルーツエッグ」など厳選した原材料だけで焼き上げた風味豊かな焼き菓子です。

会食の手土産として、和洋中問わずどんなシチュエーションのお店でもお渡しやすいスタイリッシュな外装です。適度な重さでずっしり感もあり、お渡し先の業界も選ばない点も重宝できます。(情報通信・IT 秘書歴7年6カ月)

赤坂松葉屋「赤坂料亭ごのみ詰合せ」(4,860円)

昭和51年創業・松茸飛騨牛料理店「赤坂松葉屋」の味が気軽に楽しめる詰合せ。吉野葛を使用した「胡麻豆腐」、枕崎産カツオと利尻昆布の豊かな味わいのおだしをゼラチンで固め、お湯をかけるだけで楽しめる「お茶漬」と「お吸物」が入っています。

料理屋さんのおもたせなので、お味とともに包装も落ち着いた雰囲気で、重さも気にならない程よい大きさです。グルメな方々が多い会食時や帰省時などにも利用できそうです。(建設業 秘書歴9年2カ月)

廣尾瓢月堂 中目黒店「六瓢息災(むびょうそくさい)3種セット・30個入り」(6,091円)

古くから薬膳料理の原料や香辛料として用いられてきた生姜をじっくりと1年間蜜に漬け込み、アーモンドやくるみ、カシューナッツなど滋養に良い素材とともに、さっくりと焼き上げたタルト生地で挟んだ一品。プレーン、ショコラ、無花果、3種の味を是非ご堪能ください。