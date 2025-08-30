「今、住吉駅が狙い目」資産価値向上が期待できる、都内の穴場駅の法則

都内のマンション価格が軒並み高騰し、購入検討者の多くが住むだけでなく、「資産形成」という目的を持ちながら物件を探しています。

どうやったら資産価値を高めながら、居住満足度の高い物件を見つけられるのでしょうか? 著書『住む資産形成』(KADOKAWA)にて「令和のマンション購入術10箇条」を唱える稲垣慶州氏から、資産価値重視で後悔しないマンションの選び方を学びます。

今回は｢人気駅の『隣駅』は狙い目｣です。

人気駅の｢隣駅｣は狙い目

できることなら値上がりが期待できるエリアにマンションを買いたいと思われる人は多いはずです。令和のマンション購入術10箇条には｢(9)人気駅が高いなら隣駅を狙え｣があります。

人気が高い駅、エリアであっても、物件価格が高くなっていれば、駅近のマンションを買うのは難しいです。そうした際、人気駅の隣駅のマンションを購入する選択もあります。

比較的低い金額で購入可能

相場上昇による資産性維持が期待できる

こうした利点が挙げられます。

たとえば、清澄白河は、人気のわりには高くないといっても、坪単価は600万円くらいになります。

こうした場合、半蔵門線では清澄白河駅の隣駅となる住吉駅(他に都営新宿線が乗り入れ)で物件を探すのも良いでしょう。

住吉では坪単価450万円から500万円くらいが目安になります。

清澄白河であれば1億円するようなマンションが住吉なら7000万円から8000万円程度になります。

有楽町線を延伸して豊洲から住吉までを結ぶ支線(通称、豊住線)をつくる計画もあります。開業は2030年代半ばと見られていますが、開業後には3路線を利用できるようになるので、かなり便の良い駅になります。

豊住線では住吉駅と東陽町駅のあいだに駅を新設する予定があり(仮称、千石駅)、このあたりの相場が上がる可能性は高いといえます。

開業すればますます便利になるのですが、現在でも半蔵門線と都営新宿線が利用できるため大変交通利便性が高いです。

住吉エリアで探せば、住吉駅からは徒歩5分、清澄白河駅からは徒歩15分になるよう物件もあります。こうした物件を選べば、人気の清澄白河を生活圏にできるうえ、住吉から見た駅近物件になります。

居住満足度と資産性の双方を考えた選択になるのではないかと思います。

辰巳、高輪台、祐天寺もおススメ

このような例は他にもあります。

たとえば、豊洲駅(有楽町線、ゆりかもめ／江東区)では坪単価650万円くらいなのに、隣の辰巳駅(有楽町線／江東区)では坪単価450万円くらいになります。

また、隣駅というわけではありませんが、人気の白金高輪と比べれば、高輪台(駅は港区白金台2丁目)の物件は低めの相場で取引されています。

白金高輪駅は南北線と都営三田線が乗り入れる複線、高輪台駅は都営浅草線のみが乗り入れる単線ということで、交通の利便性では白金高輪駅のほうに分があります。しかし、地理的にいえば、白金高輪は平地で、高輪台のほうが高台になります。人気や知名度にこだわらないのであれば、どちらを選択してもおかしくない気はします。第1期区画が開業した高輪ゲートウェイシティが完成すれば人も増えてくるでしょう。

白金高輪駅については現在、南北線で白金高輪-品川の延伸計画が進められています。また、プラチナ通りと呼ばれる大通りを白金台駅付近から品川駅港南エリア付近に延伸する事業も進められています。白金高輪はさらに人気になっていくはずですが、両駅とも現在より便利になるのは間違いなく、高輪台にもプラス効果が期待できます。

沿線ごとに人気の駅はやはりあります。

たとえば東横線では、渋谷から3駅目の祐天寺より4駅目の学芸大学駅(ともに目黒区)のほうが人気が高くなっています。

学芸大学駅エリアには現在、学芸大学キャンパスはありませんが、駅から商店街が広範囲に広がっているため、駅近物件は少なくなっています。

そうであれば、学芸大学と中目黒に挟まれた祐天寺を選択する手もあるでしょう。

人気や資産性を考えれば学芸大学には若干劣りますが、学芸大学より渋谷に近い上に相場は安くなります。

急行停車駅ではないといっても、渋谷まで3駅です。商店街も充実しているのに、駅から徒歩10分圏内の物件は比較的見つけやすいです。

こうした街も選択肢として悪くないと思います。