1960年代の美学を。ジャガーEタイプをオマージュしたマイスタージンガーのシングルハンドウォッチ「Edition Neo J.E」

ドイツの時計ブランド「MeisterSinger（マイスタージンガー）」は、1本の針で時刻を示すシングルハンドの腕時計が大きな特徴。2001年の設立と比較的若いブランドだが、その固定的なタイムピースは世界中でファンを増やしている。

そのマイスタージンガーから、クラシックカーの名作「ジャガーEタイプ」をオマージュしたという限定モデル「Edition Neo J.E（Ref:ED-NES-J.E）」が登場。世界限定100本、価格は44万円。

Edition Neo J.E（Ref:ED-NES-J.E）

ベースモデルは、マイスタージンガーの人気作「Neo」だ。1960年代のクラシックな美学をまとい、クリームベージュのダイヤルに、ブリティッシュ・レーシング・グリーンとコニャックカラーのアクセント。

ストラップは柔らかなヴィンテージグリーンのサドルレザーといったように、ジャガーEタイプの内装やステアリングを思わせるディテールを随所に散りばめている。ケースバックにはシリアルナンバーを刻印。

ディスプレイとしてもファンやコレクターの心をくすぐる

この特別なタイムピースの専用パッケージには、Bburago製のジャガーEタイプ・カブリオレ、1:18スケールのモデルカーを同梱している。

2025年8月29日から3カ月限定で、「阪急メンズ東京 Fortune Time（東京・有楽町）」、および新店舗の「NEXT BRIDGE by Fortune Time（大阪市中央区）」にて先行販売を実施。新店舗のオープンを記念して、購入者にもれなくオリジナルテーブルクロックを進呈する。