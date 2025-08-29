水をテーマにした美しい文字板、「シチズン エル」から2種類の限定モデル

シチズン時計のウオッチブランド「CITIZEN L（シチズン エル）」は、サステナビリティとブランドの根幹とし、環境負荷の低減や再生素材を積極的に使用。デザイン面でも、自然の美しさから着想を得て「地球のように美しいサステナブルウオッチ」を提案している。

そのシチズン エルから、「水」をテーマにした2種類の限定モデルが登場。いずれも9月11日の発売予定、価格は「EM1133-85L」が6万500円、「EM1099-57L」が8万3,600円。

両モデルとも、文字板の素材として再生ポリカーボネートを用い、光の反射によって多彩な表情と色味を見せる構造色文字板とした。りゅうずトップのブルーも爽やかだ。定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様、およびバンドを手軽に交換できるインターチェンジャブル構造となっている。

EM1133-85Lの文字板では、陽光あふれる海辺で光を受けて揺らめく水面を表現。明るいブルーのアクセントカラーとドットインデックスを組み合わせ、やわらかな雰囲気に仕上げた。

一方のEM1099-57Lは、ラウンドケースの外周にリングを配置。ケースとリングをつなぐ部分に用いた、3ポイントのダイヤモンドが連なるオーナメントが見どころだ。文字板に散りばめたラメは角度によって輝きが変わり、ダイヤルカラーのブルーと合わせて深い海のゆったりとした水の流れを表現した。

EM1133-85L

ケースとバンド：ステンレススチール（ライトゴールド色めっき）

ケースサイズ：径28mm×厚さ8.1mm（設計値）

風防：球面サファイアガラス

防水性能：5気圧

EM1099-57L

ケースとバンド：ステンレススチール（ライトゴールド色めっき）

ケースサイズ：径31.2mm×厚さ7.8mm（設計値）

風防：球面サファイアガラス

防水性能：5気圧

ギャラリー