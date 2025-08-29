マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

車検の最終請求が見積りを上回った人は約6割・平均2.9万円、最も多かった内訳は?

AUG. 29, 2025 07:00
Text : フォルサ
Share
Contents

Songは8月22日、「車検の見積り超過」に関する実態調査の結果を発表した。同調査は8月1日～17日、20～40代の自家用車・バイク所有者450人を対象に、インターネットで実施した。

  • 見積り超過の実態—年代／利用先／車種区分で比較

直近の車検で「最終請求が見積りを上回った」人は全体の58%だった。利用先別の見積り超過「経験率」は、「正規ディーラー」(65%)が最も多く、次いで「指定／認証工場」(55%)、「格安車検(短時間)」(44%)と続く。

超過額の平均は2.9万円で、内訳は「部品交換」(1.6万円/構成比55%)、「追加整備」(0.9万円/構成比31%)、「諸費用」(0.4万円/構成比14%)となった。車種区分別に見ると、「ミニバン／SUV」の超過経験率は67%で、超過リスクが高いことがわかった。

  • 平均超過額と内訳

超過を抑える対策の実践率は、「見積書チェックリストの活用」(54%)が最も多く、「事前点検＋写真／動画で説明」(42%)、「相見積もりの取得」(38%)、「上限額の事前設定(電話承諾含む)」(27%)という順になった。

対策の「効果」を見ると、併用(相見積もり／写真説明／上限額設定／チェックリスト)することで、超過発生率は43%まで低下し、平均超過額も2.2万円に抑えられることがわかった。

  • 対策実践度と効果

同社では、 すぐ使える「見積書チェック」4項目として、「交換部品の状態写真(摩耗・割れ・残量)を添付してもらう」「整備項目を必須／推奨で明確に区分する」「法定整備／任意整備の線引きを記載する」「部品代・工賃・手数料の内訳を分けて記載してもらう」を挙げている。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      日本でアメ車が売れない? 専門店「スカイオート」に聞く
      ( Car )
      AUG. 26, 2025

    • 2

      Large
      光岡自動車「M55」で300kmのロングドライブ敢行 - 走りは二の次…どころじゃない!
      ( Car )
      AUG. 25, 2025

    • 3

      Large
      ロータリーエンジン搭載スポーツカーの原点? 真っ赤な車体で一世を風靡したマツダ車とは
      ( Car )
      AUG. 29, 2025

    • 4

      Large
      「残クレアルファード」が大バズり! 残価設定型クレジットとはどういう車の買い方なのか
      ( Car )
      AUG. 26, 2025

    • 5

      Large
      ゴジラと呼ばれた日産「GT-R」が生産終了! 次期GT-Rはショウヘイばりの二刀流?
      ( Car )
      AUG. 27, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking