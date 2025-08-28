マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
「富裕層の8割は旅行先でも仕事をしている」? 増え続けるベンチャー旅行者とは

AUG. 28, 2025 12:00
Text : 安藤真一郎
旅行やバカンスでは、通常は休暇だけを楽しむ方が多いでしょう。しかし富裕層の中には、旅行先でもビジネスや投資に取り組む人が増えています。「ベンチャー旅行者」と呼ばれる彼らはどのような行動を取っているのか、マリオットグループのレポートをもとに解説します。

ベンチャー旅行者とは

ホテルグループのマリオットは、富裕層旅行者に関するレポートの2025年版を発表。この中で、「ベンチャー旅行者」に関して言及しています。

ビジネスチャンスを求めて旅経つ富裕層

「ベンチャー旅行者」とは、旅行への情熱とビジネスの意欲を両立させた、新たなタイプの旅行者です。2024年のレポートで初めて定義された言葉ですが、2025年のレポートでは、その数が大幅に上昇しました。

驚くべきことに、富裕層旅行者の80%以上が、旅行中にビジネスや投資の機会を探ると回答しました。多くの富裕層は休暇中でも、ビジネス・投資に意欲的であることが分かります。

ベンチャー旅行者は新たなビジネスや投資先を発見することが目的であり、旅行先で現在の業務に勤しむわけではありません。よって、たとえば旅行先でリモートワークをするというような働き方とはやや異なります。

ベンチャー旅行者の特徴

ベンチャー旅行者は既存の観光地だけでなく、比較的発展途上の地域を発見することにも積極的です。同時にラグジュアリー志向もあり、家族や旅行とともに、豪華な旅行を行います。

ラグジュアリーな旅行体験には、安心感が欠かせません。そのために宿泊施設などには高いセキュリティを求めます。

ベンチャー旅行者が多い国は?

マリオットのレポートによると、「潜在的なビジネスや投資の機会は、目的地の選択に重要だ。」と回答した層の割合は、以下のとおりです。

  • ベンチャー旅行者が多い国Top7

    ベンチャー旅行者が多い国Top7

アジア太平洋地域の平均では、86%です。とくにシンガポール、タイ、インドネシアで、ベンチャー旅行者の割合が多い結果となりました。

旅行先で仕事をする人は、ベンチャー旅行者以外にも

ビジネスと旅行の両方を楽しむ言葉として、「ワーケーション」と「ブレジャー」もあります。

ワーケーション

ワーケーションは、多くの方が聞いたことのある言葉でしょう。ワークとバケーションを組み合わせた造語で、旅行先で仕事と休暇を同時に楽しむ方法です。

心身をリフレッシュさせながら働くことで、新たなアイデアの創出や生産性の向上、さらには地域経済の活性化にもつながるとされています。

ワーケーションはリモートワークを前提としているため、職場でなくてもできる業務のある業種に向いています。

ブレジャー(Bleisure)

ビジネスと休暇に関して、両者を融合させた「ブレジャー」という造語もあります。こちらは富裕層だけでなく、一般的なビジネスパーソンも対象にした言葉であり、国土交通省・観光庁も使っている言葉です。

ブレジャーとは、出張などの機会に、業務に休暇を加えてバケーションを楽しむ働き方や旅行スタイルを意味します。海外ではブレジャーの普及は進行しており、従業員や企業にメリットがあることから日本でも推進されています。

ブレジャーはストレス軽減やリフレッシュにより、モチベーションアップや業務効率化が期待できます。企業にとっても生産性向上や離職率の低下につながります。

安藤真一郎

あんどうしんいちろう

マーケティング会社に勤務した後、フリーランスのライターに転身。 多種多様なジャンルの記事を執筆するなかで、金融リテラシーを高めることや情報発信の重要性に気づき、現在はマネー系ジャンルを中心に執筆している。 ライターとして、知識のない人でも理解しやすいよう、かみくだいた文章にすることが信条。 ファイナンシャルプランニング技能士2級、日商簿記検定2級取得。

この著者の記事一覧はこちら
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

