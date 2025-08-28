タワマン住民への防災対策調査で判明、約4割が備蓄していた災害時に欠かせないモノとは

ネットコミュニケーションズは8月26日、「マンションの防災対策に関するアンケート」の結果を発表した。同調査は7月25日～28日、総戸数50戸以上のマンション住民4,583名を対象に、インターネットで実施した。

大地震に被災したら、その後はどこで生活することを想定しているか尋ねたところ、63.7%が「自宅での生活を継続すると思う」と答えた。マンションの階層タイプ別に見ると、タワーマンション住民は69.2%が、「自宅にとどまる」と答えており、その割合は全マンションタイプ中で最も高かった。

自宅で実施している防災対策の上位5項目を、マンションの階層タイプ別に分析すると、タワーマンション住民は防災備蓄への意識が高いことがわかった。特に災害用トイレの備蓄については、他のマンション住民より高い割合で備えている。

何かあったときに助け合える居住者がいるか尋ねたところ、「いない」と回答した割合は、「低・中層マンション(5階建て以下)」は44.1%、「高層マンション(6～19階)」は49.9%、「タワーマンション(20階建以上)」は52.4%だった。タワーマンション住民は、「いない」と回答した割合が、他のタイプのマンションより高い傾向があった。