マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

タワマン住民への防災対策調査で判明、約4割が備蓄していた災害時に欠かせないモノとは

AUG. 28, 2025 07:00
Text : フォルサ
Share
Contents

ネットコミュニケーションズは8月26日、「マンションの防災対策に関するアンケート」の結果を発表した。同調査は7月25日～28日、総戸数50戸以上のマンション住民4,583名を対象に、インターネットで実施した。

  • 大地震に被災したら、その後はどこで生活することを想定していますか

大地震に被災したら、その後はどこで生活することを想定しているか尋ねたところ、63.7%が「自宅での生活を継続すると思う」と答えた。マンションの階層タイプ別に見ると、タワーマンション住民は69.2%が、「自宅にとどまる」と答えており、その割合は全マンションタイプ中で最も高かった。

自宅で実施している防災対策の上位5項目を、マンションの階層タイプ別に分析すると、タワーマンション住民は防災備蓄への意識が高いことがわかった。特に災害用トイレの備蓄については、他のマンション住民より高い割合で備えている。

  • いま現在、家庭で実施している防災対策をすべてお選びください

何かあったときに助け合える居住者がいるか尋ねたところ、「いない」と回答した割合は、「低・中層マンション(5階建て以下)」は44.1%、「高層マンション(6～19階)」は49.9%、「タワーマンション(20階建以上)」は52.4%だった。タワーマンション住民は、「いない」と回答した割合が、他のタイプのマンションより高い傾向があった。

  • 何かがあったときに助け合える居住者が1世帯以上いますか

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      「Z世代はOJTで成長しない」定番の新人研修が時代遅れになりつつあるワケ
      ( Life )
      AUG. 20, 2025

    • 2

      Large
      ホステスを並べて「お前はイケる」「抱ける」「お前は無理」と一人ひとりを指さしながら宣言するおじさん
      ( Life )
      AUG. 25, 2025

    • 3

      Large
      銀座ホステスが明かす「焼酎好きなおじさんが、あえてウイスキーボトルもキープ」理由とは?
      ( Life )
      AUG. 21, 2025

    • 4

      Large
      ビールや日本酒を飲みすぎると「脳」が疲れてしまう理由
      ( Life )
      AUG. 24, 2025

    • 5

      Large
      「寝つけない」を解消するために、心の中で発するといい言葉
      ( Life )
      AUG. 21, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking