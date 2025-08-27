ゴジラと呼ばれた日産「GT-R」が生産終了! 次期GT-Rはショウヘイばりの二刀流?

日産自動車「GT-R」(R35型)が生産終了の日を迎えた。18年の長きにわたって生産され続けたR35型とはどんなクルマだったのか。次のGT-Rはどうなる?

最後の1台は?

日産は18年間で約4.8万台のR35 GT-Rを生産。高性能スポーツカーの象徴として世界中のファンを魅了してきた。最後の1台は「Premium edition T-Spec」グレードでボディカラーはミッドナイトパープル。日本のユーザーに納車予定だという。

R35 GT-Rのデビューは2007年。「誰でも、どこでも、どんな時でも最高のスーパーカーライフを楽しめる」のコンセプトのもと、「GT」(グランドツアラー)性能を実現しつつ、「R」(レーシング)技術を体現するクルマとして誕生した。

ドイツのニュルブルクリンクサーキットでは、当時の量産車として世界最高峰のタイムを達成。パワフルな「VR38DETT」エンジン、緻密な制御により卓越した安定性を実現する「ATTESA ET-S全輪駆動システム」、革新的な空力設計などの技術を満載し、公道でもサーキットでも刺激的なドライビングを提供し続けてきた。約4.8万台分のエンジンは、横浜工場の「匠」と呼ばれる9人の熟練工が手作業で組み立てた。彼らの名前は各エンジンに取り付けられたプレートに刻まれている。

モデルイヤーごとに継続的な進化を遂げてきたところもR35 GT-Rの特徴。最大出力は発売時の353kW(480ps)から2017年モデル以降は419kW(570ps)まで向上した。2014年には「NISMO」モデルを新たに設定。GT3レースカー仕様のターボチャージャーや高精度・重量バランスの取れた部品(ピストンリング、コンロッド、クランクシャフト、フライホイール、クランクプーリー、バルブスプリング)を採用し、回転数の向上とターボのレスポンス向上を図り、最大出力441kW(600ps)を達成した。

R35 GT-Rとはどんなクルマだったのか。自動車ジャーナリストの原アキラさんはこう語る。

「私が初めて本格的にR35 GT-Rを体験したのは2012年に登場した13年モデル(MY13)で、場所はあの追浜にあるテストコースの『日産グランドライブ』だった。乗ったのは『プレミアムエデション』で、直線路ではローンチコントロールを使って全開加速し、120km/hに達したところでフルブレーキ。データ表示を見るとたったの40ｍで停止できていて、この時の減速Gはなんと1.2Gを超えていた。それまで、こんなにすごい試乗会に参加したことはなく、体内のアドレナリンが全開になっていたことを思い出す」

試乗では日産の凄腕テストドライバーとの同乗走行も体験したという。

「同じ日には、GT-R担当のテストドライバー・神山幸雄氏がドライブする超高速同乗走行も体験。わずか800ｍほどの直線路ではかなりの速度に達していたにも関わらず、神山さんは平然と説明を続けてくれ、車内も至って快適だったのが印象に残った。そしてMY13は、あの水野和敏氏が開発責任者として担当した最後のもので、“純粋”GT-Rのラストモデルといってもよいクルマだった。今のGT-Rは、頑張ったけどちょっと長生きしすぎたのかもしれない」

次のGT-Rは出るのか!

日産CEOのイヴァン・エスピノーサ氏はR35 GT-Rの生産終了に際して次のコメントを発表した。

「18年間の長きにわたり、R35 GT-Rは自動車史に不朽の足跡を残しました。その輝かしい歴史は、私たちのチームと世界中のお客さまの情熱の証です。この特別なストーリーの一部を担ってくださった皆さまに感謝します。GT-Rファンの皆さま、これはGT-Rとの永遠の別れではありません。GT-Rは、いつか再び皆さまのもとに戻ってくることを目指していますが、GT-Rの名前には高い期待が寄せられており、真に特別なクルマにのみ与えられるものです。R35はその基準をさらに高く引き上げました。したがって、皆さまには辛抱強くお待ちいただくことをお願いしたいと思います。現時点で正確な計画は確定していませんが、GT-Rは進化し、再び登場するでしょう」

GT-Rの歴史がこれで終わるわけではないとエスピノーサ社長。次のGT-Rはどんな姿で登場するのか。前出の原アキラさんはこう予想する。

「R35はその圧倒的性能から愛称が『ゴジラ』だった。かつて大リーガーでゴジラと呼ばれたのが松井秀喜選手だったが、今は『ショウヘイ』こと大谷翔平選手が圧倒的な人気者になっている。次期GT-Rは、ハイパワーと環境性能の『二刀流』で、ショウヘイのような人気モデルとして復活してほしい。電気の力にちょっとだけ助けてもらうのかもしれないけれど……」