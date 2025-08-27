日本限定「グレンファークラス」、カスクストレングスの2銘柄が新登場

シングルモルト・スコッチウイスキー「グレンファークラス」から、日本限定となるカスクストレングスの2銘柄、「グレンファークラス12年 カスクストレングス バッチ6」と「グレンファークラス17年 カスクストレングス バッチ1」が9月1日に発売される。

グレンファークラスは、スコットランドのハイランド地方（スペイサイド）にて、1836年に創業。1865年以降、グラント家が脈々と家族経営を続けている蒸溜所だ。伝統的な製法にこだわる数少ない蒸溜所としても知られる。

グレンファークラスの蒸溜所

今回の2銘柄はいずれも、タンダードの熟成年数表記シリーズから12年熟成と17年熟成の原酒を特別にボトリング。バッティング後および加水前というタイミングでボトリングしており、ノン・チルフィルター、ノン・カラーリングとなる。

グレンファークラス12年 カスクストレングス バッチ6

容量：700ml

アルコール度数：59.6％

希望小売価格：16,500円

生産本数：1,200本

■テイスティングノート

輝きのある琥珀色。洋梨やアプリコットから、熟した赤いりんご。アクセントになるスパイシーなオークのニュアンス。直火焚き蒸溜特有のリッチで力強いボディ。インパクトのあるしっとり濃厚な干しいちじくの甘みから、次第にやさしいモルティな甘みが現れ、やがて調和する。余韻までリッチで濃厚。

グレンファークラス17年 カスクストレングス バッチ1

容量：700ml

アルコール度数：58.0％

希望小売価格：36,300円

生産本数：1,200本

■テイスティングノート



輝きのある深い琥珀色。トフィー、ジンジャーブレッド、りんごのコンポート。砂糖がけのドライアプリコットやはちみつ、微かにトロピカルフルーツ。どっしり濃厚というよりはトーンが高くエレガントな甘みで、シナモンやクローブなどのスパイス感が味わいに複雑さを与え、繊細な余韻へと続く。

清廉な湧き水で作られるグレンファークラス

伝統的な直火焚き蒸留