富裕層から注目の家族信託、うっかりすると“相続大失敗”に発展する6つのリスクも

将来の相続を見据えて、家族信託に注目をする富裕層も多いようです。自分が認知症などになって判断能力がなくなったときに備え、資産の運用管理を託すことができます。しかし家族信託には注意点がいくつかあり、トラブル事例も多く発生しているため、事前に注意が必要です。

こんなにある?! 家族信託のトラブル事例

家族信託が原因で発生するトラブル事例を紹介します。

事例1.自分たちだけで書類を作成して内容に不備ができる

家族信託の契約書のひな形などをインターネットで見つけることも可能です。しかし、契約手続きを専門家なしで進めることは適切ではありません。

インターネットにアップされているひな形には、不備があるものも含まれます。そのまま鵜呑みにして利用するのは危険ですが、法律の知識のある方でないと見抜けません。

誤った内容で契約書を作成してしまうと、信託契約が無効になるなど将来のトラブルを生み出す恐れがあります。

事例2.多額の所得税が発生する

不動産は通常、損益通算が可能です。赤字の物件の損失を、黒字の物件の利益と足し合わせることで、利益を圧縮し、所得税を減らせる仕組みです。

しかし、家族信託をした物件は、損益通算ができません。信託した物件に損失が発生したとしても0とみなされるためです。

損益通算ができない場合、信託をしていない黒字の物件の利益を減らせず、高額な所得税が発生します。

事例3.認知症が進んでしまう

契約内容が複雑な場合、契約の締結まで時間がかかることも。その間に認知症が進行してしまい、判断能力がなくなってしまうと、家族信託の契約ができなくなります。

事例4.家族・親族の関係が悪化する

信託契約を締結する際、子どもが複数人いる場合は、誰か1人が受託者となって管理することになります。複数人で受託者になることはできません。

家族・親族間できちんと意思疎通ができていれば大丈夫ですが、説明もなく受託者に指定されないと「親の財産を勝手に使っているのでは」と受託者に対し不安・不満が生まれるかもしれません。

十分なコミュニケーションを取らずに家族信託を締結すると、人間関係が悪化する恐れがあります。

事例5.1年ルールで強制終了になる

1年ルールとは、受託者と受益者が同一の場合、1年で家族信託が終了するというものです。親が死亡して子が相続すると、受託者と受益者が同じになるため、家族信託が終了してしまいます。

孫などまで含めて家族信託を継続させるには、1年ルールを見越した設計をしなくてはなりません。

事例6.信託口口座を開設できない

家族信託で金銭を管理するには、信託口口座を開設する必要があります。通常の一般口座では認められません。

ただし、信託口口座は、すべての銀行で対応しているわけではないことに注意しましょう。いつも利用している金融機関で信託口口座を開設できるか、事前に確認しておく必要があります。

関東で信託口口座を開設できる金融機関一覧

家族信託のリスクを回避する方法

数々ある家族信託のリスクを回避するには、以下のような方法があります。

親が元気なうちに契約を締結する

親が契約できるだけの認知能力がないと、家族信託はできません。親がしっかりしているうちに、早めに行動することがおすすめです。

軽い認知症でも、判断能力に問題ないと認定されれば、契約できる可能性もあります。ただし、その契約の有効性に関して紛争になる恐れもあるため、専門家も交えて慎重に判断しましょう。

家族信託の専門家に相談する

家族信託に詳しく、実績もある専門家に相談することで、トラブルになるリスクを大幅に減らせます。専門家がしっかりサポートすることで、契約書の不備、情報共有の不備、税務での失敗などを回避可能です。

また1年ルールを回避するためにも、専門家の知識が必要です。

家族・親族間でしっかりコミュニケーションを取る

家族や親族で会議を開くことも重要です。財産が絡むため、情報を知らされていない状態で勝手に進められると反感を覚え、トラブルの種になります。

会議では、家族信託の目的、仕組み、相続の方針についての考えを共有します。親の口から話してもらうほうが、他の子どもからの同意を得られやすいでしょう。