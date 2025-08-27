なぜ北千住と中野は物件が高騰したのか、価格上昇の背景に共通する「ある建物の増加」

都内のマンション価格が軒並み高騰し、購入検討者の多くが住むだけでなく、「資産形成」という目的を持ちながら物件を探しています。

どうやったら資産価値を高めながら、居住満足度の高い物件を見つけられるのでしょうか? 著書『住む資産形成』(KADOKAWA)にて「令和のマンション購入術10箇条」を唱える稲垣慶州氏から、資産価値重視で後悔しないマンションの選び方を学びます。

今回は｢大学誘致、 公園開設の影響は｣です。

大学誘致、 公園開設の影響は

再開発にも関わることとして、積極的な大学誘致に動いたのが足立区です。

こうしたことも価格形成につながります。

1993年まで足立区には大学がなかったのに、2005年に｢足立区文化産業･芸術新都心構想｣が打ち出されると、イメージが刷新されました。

とくにすごかったのが北千住(足立区)です。

2006年の東京藝術大学千住キャンパス開校を皮切りに、東京未来大学、帝京科学大学、東京電機大学と、次々にキャンパスを開校していきました。

中野(中野区)もまた、近年立て続けに早稲田大学、明治大学、帝京平成大学のキャンパスを開校しました。

北千住も中野も再開発が進められている地域ですが、どちらも物件価格が上がっています。

大学を誘致したことによって、次のような効果が出ていると考えられます。

若年人口、昼間人口の増加

アルバイトなどによる雇用の創出

地域の活性化

大学とはまた質が異なりますが、地域に公園がつくられたときなどは周辺の不動産価格に影響があるのでしょうか?

新たな大規模公園がつくられた例は少ないので明確な答えは出しにくいところですが、2022年には有明アリーナに隣接する都立の海上公園｢有明親水海浜公園｣が開園しました。

この公園には今後、ビーチがつくられる予定もあり、有明人気を後押しすることが予想されます。

ただし、有明はさまざまな開発が進められている湾岸エリアです。

これからも物件価格が上昇していくことは疑われず、その理由をどこまで有明親水海浜公園に紐づけて良いかは判断が難しいところです。

歴史ある公園で考えるなら、上野恩賜公園に臨むブリリアタワー上野池之端(台東区)などは上野エリアでは別格的な人気があり、値段も高くなっています。

上野恩賜公園に近接するザ･ライオンズ上野の森(文京区)も大人気です。

都立木場公園に近いプラウドタワー木場公園(江東区)にも高い価格がつけられています。

エリア全体の人気度と切り離して考えるのは難しいところはありますが、知名度が高人気の公園に隣接していれば、評価が高くなる傾向は見て取れます。

物件価格が維持されやすい街の条件

再開発による値上がりは期待できなくても、価格が維持されやすいエリアを考えるなら、やはり、商業の発展が続いている街を選びたいところです。最近、知名度が上がった街よりは、古くから人気がある街のほうが安心できます。

そうした観点からいえば、思い浮かびやすいのは神楽坂(新宿区)や三軒茶屋(世田谷区)、恵比寿(渋谷区)、中目黒(目黒区)などです。

神楽坂は古くから商業が発展している歴史ある街で、人気の飲食店も多い。グルメ巡りや街歩きが好きな人たちが集まりやすいうえ、近くには東京理科大学や法政大学のキャンパスもあります。そのため昼間人口も多いのがアドバンテージになります。駅から少し歩くと、山吹町という閑静な住宅街があり、高級マンションも多いです。

一方で、観光や食べ歩きで訪れる人は少なく、オフィスもあまりない街もあります。

昼間人口が増えない街は今後の発達が望みにくいので、周辺地域も含めて、商業の発展が見込まれるエリアを選ぶのが理想です。

発展の歴史はまだ浅くても、価格が落ちることは考えにくい人気のエリアもあります。たとえばここ10年ほどで街として成熟してきた清澄白河(江東区)などがそうです。

新築マンションの供給はないのですが、その分、相場が高くなっていないので、逆にまだ狙い目といえます。

新旧の店が混在した商店街は魅力的で、清澄公園があるように自然にも恵まれています。都心部にも近く、都営大江戸線と半蔵門線が使えるので、主要な街にアクセスしやすいです。門前仲町エリアまでを生活圏にできる物件もあります。

再開発や新築マンション建築の予定がないので大きな価格上昇は期待しにくくても、他の面ではプラスの要素しか見当たりません。