松屋が100万円の最高級おせちを販売、その中身は?

松屋銀座は開店100周年を記念し、350有余年を誇る有田焼の唯一の禁裏御用窯元「辻精磁社(つじせいじしゃ)」と広尾にて日本料理を提供する名店「青草窠(せいそうか)」がコラボレーションした、松屋史上最高級のおせちを販売する。

今回コラボレーションしたのは、江戸時代初期に創業、1668年「宮中御用達窯元」となり、明治以降も宮内庁御用達として作品を納める有田の名窯元「辻精磁社」と、2008年に広尾・天現寺境内に開業、茶懐石を基軸に温故知新を旨として料理を提供している「青草窠」。

左から、「青草窠」永坂 早苗氏、「辻精磁社」辻 浩喜氏

お重は、両者を象徴する"青"と"四季の自然"をテーマにつくられ、伝統的な吉祥模様である四君子の「梅・菊・蘭・竹」をベースに、4つの側面それぞれに四季が表現されている。さらに、時計草などの現代の花や食材でもある季節ごとの七草、「冬」の蘭には、未来の幸せへの願いを込めて唐花(架空の花)も描かれている。

料理は、「青草窠」ならではの味わいが感じられるよう工夫されており、利尻島のウニ、間人のカニ、土佐湾の伊勢海老など、上質な素材を使用。調味料も日本古来の方法で作られたものを中心に採用している。真骨頂は、数日かけて仕上げる青干しぜんまいや黒豆煮などの、"煮炊き料理"。一つひとつの料理のバランスを考え、丁寧に盛り付けた。

染付青草花文特製おせち料理三段重 染付青草花文銘々皿5枚セット(100万円)※銘々皿のサイズは約11cm

当初は外商顧客のみ対象だったが、今回1名限定で一般への販売が決定(抽選／お届けは都内限定)。注文期間は9月6日(土)～9月30日(火)、「染付青草花文特製おせち料理三段重」が88万円、「染付青草花文特製おせち料理三段重 染付青草文銘々皿5枚セット」が100万円となっている。