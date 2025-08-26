マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
エースのラグジュアリースーツケースに新色追加、日本伝統の青色を表現した"鉄紺"と"青墨"

AUG. 26, 2025 16:58
Text : 岩木華子
エースは、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA(プロテカ)」のラグジュアリーライン「J5 Collection(J5 コレクション)」に、新色スーツケースを追加。「SHISUI(シスイ)」「SHISUI-F(シスイ -F)」には“鉄紺”を、「INRYU(インリュウ)」には“青墨”を新たにラインアップし、直営店とオンラインストア、全国の主要百貨店にて、8月27日から順次発売を開始する。

  • SHISUI(左)とINRYU(右)

SHISUIは、伝統的な漆塗の文庫箱のように、自然美を感じさせる緩やかな曲面を取り入れたスーツケース。意匠性を極力そぎ落とし、シンプルさを追求しながらも、洗練された表情に仕上げた。

  • SHISUIシェル

新色には、深みのある“鉄紺”が登場。鋳物に光が当たったときの色合いを、鋳物調の飾フィルムを施したシェルで表現している。

一方のINRYUは、一本の木を削り出して作られる印籠を思わせる、緩やかな曲面で立ち上げた円柱のようなデザインのスーツケース。直線的な縦リブを配すことで、現代的でシャープな印象を加えている。

  • INRYUシェル

新色には、古来より染物などに用いられ、広く愛されてきた“青墨”のカラーを追加。黒に限りなく近い深い青色を、メタルスキンのシェルで表現した。

  • マジックストップ

  • SHISUI-F内装

3種類のスーツケースには、静かでスムーズな移動を実現する双輪の車輪と、手元のスイッチで不意な走行を防げる「マジックストップ」を共通で装備。

  • ガーメントケース

また内装には手触りの良い起毛調の生地を採用して、高級感を演出。キャビンサイズとコンチネンタルキャビンサイズを除いたサイズには、スーツのしわを防げるワイヤーフレーム入りのガーメントケースが付属する。

SHISUI-F

  • SHISUI-F

形状(品番)/外寸サイズ(H×W×D)/重量/容量/税込価格：

  • コンチネンタルキャビン(00571)/56×39×25cm/4.5kg/40L/17万6,000円
  • チェックインL(00573)/69×47×26cm/5.4kg/70L/19万8,000円
  • チェックインXL(00574)/77×53×28cm/6.7kg/99L/20万9,000円

SHISUI

形状(品番)/外寸サイズ(H×W×D)/重量/容量/税込価格：

  • コンチネンタルキャビン(03571)/56×39×25cm/3.9kg/41L/16万5,000円
  • チェックインL(03573)/69×47×26cm/4.8kg/71L/18万7,000円
  • チェックインXL(03574)/77×53×28cm/5.8kg/100L/19万8,000円

INRYU

  • INRYU

形状(品番)/外寸サイズ(H×W×D)/重量/容量/税込価格：

  • キャビン(03521)/55×36×23cm/3.6kg/35L/5万4,000円
  • チェックインM(03522)/61×43×26cm/4.2kg/56L/17万6,000円
  • トランクXL(03525)/77×44×37cm/5.6kg/108L/19万8,000円
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

