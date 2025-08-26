マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
最大200万円補助される断熱リフォームなのに、8割が補助金を利用していない。その理由は？

AUG. 26, 2025 14:00
Text : フォルサ
ベルテクノが運営するメディア「アンドリフォーム」は8月21日、「断熱リフォーム実態調査」の結果を発表した。同調査は2025年、リフォーム経験のある全国の1,016人を対象に、インターネットで実施した。

  • 断熱リフォームに関心がありますか

断熱リフォームに関心があるか尋ねたところ、85.7%が「強く関心がある」「ある程度関心がある」と回答した。環境省・国土交通省・経済産業省が連携して推進する「住宅省エネ2025キャンペーン」では、住宅の断熱改修や省エネ化を支援する多様な補助金制度が用意されている。しかし、実際にリフォームを行った人の中で補助金を活用したのはわずか19.0%にとどまっている。

  • 補助金を利用して断熱リフォームをしたことはありますか

断熱リフォームに補助金が使えることを知っていたか尋ねると、70.9%が「知らなかった」と回答しており、多くの人が支援制度の恩恵を逃している現状が浮き彫りになった。

実際にリフォームをしたが、補助金を活用しなかった人に利用しなかった理由を聞くと、「制度を知らなかった」が43.4%と最も多く、「手続きが面倒そう」(18.9%)、「対象になるかわからない」(12.9%)といった制度への理解不足が挙げられている。

  • 補助金を活用しなかった理由

住まいの断熱性に対する不満を尋ねたところ、75.4%が「不満を感じる」「不満を多少感じる」と答えた。実際に、どの部分に問題を感じているのか聞くと、窓や壁、さらには冷暖房の効きや光熱費など、暮らしに直結するポイントに注目が集まっている。

  • どの部分に断熱の不満を感じますか

